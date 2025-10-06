Las puntuaciones de Manuel Rosety en el Castellón - Sporting de Gijón: solo aprueban cuatro jugadores

Manuel Rosety Gijón Lunes, 6 de octubre 2025, 08:48 Comenta Compartir

Quinta derrota consecutiva y otro ridículo del Sporting de Gijón. Al Castellón le bastó salir con intensidad y anticipación, sin dar un balón por perdido. El primer cuarto de hora fue sublime. Los rojiblancos no vieron el balón, con una posesión de 85% para los locales.

A Garitano es difícil entenderlo. Con su talante defensivo retrasó en exceso a su zaga con una mentalidad endeble. El Castellón entraba con una facilidad insólita. Los laterales, sin apoyos, pasaban las de Caín. La imagen del Sporting era patética, pese al regalo del portero en el gol de Dubasin. El míster metió a Loum de central, pero un infortunio en un rebote en la mano de Diego volvió a desequilibrar el partido.

En el segundo tiempo bajó el ritmo del juego, pero siempre con el Castellón superior al Sporting. Garitano hizo cambios incoherentes, con más variantes tácticas. Poner cinco defensas perdiendo es una aberración. Dio entrada a Kembo, muy desbordable, y a Cortés, al que no se le vio desborde, ni rapidez.

Volvieron a sonar las alarmas. Garitano ya no es ni defensivo. Tiene agotado su crédito. La situación es muy complicada, rozando el descenso, en una dinámica descendente y unas sensaciones muy preocupantes en un equipo que tiene un serio problema de mentalidad, empezando por el ya destituido míster. Lo de ayer, bochornoso.

Los jugadores

6 El mejor Otero

Su espíritu de lucha lo destaca del grupo. Presionó la jugada del gol, tuvo un remate y se desgastó casi en solitario. De los pocos que se salva.

5 Yáñez

En los goles estuvo vendido. Bien situado, estuvo seguro en algunos disparos y firme en algunas salidas, con una defensa descolocada por fases.

5 Guille Rosas

Mantuvo un tono discreto. Agresivo, pero con escasos apoyos. Tuvo bastantes momentos de apuros. Ofensivamente apenas existió.

3 Pablo Vázquez

Por momentos dio imagen de estar desconcertado. Enseñó su lentitud, desbordado en el tercer gol. Estuvo desubicado en el primero.

4 Perrin

Se lució en algunos despejes, con mejor imagen que el resto de centrales, pero desconjuntado y con sensación de inseguridad. Su cambio no se entendió.

3 Diego Sánchez

Tuvo bastantes apuros con Cipenga y escasos apoyos para cerrar su zona. Tuvo el infortunio del penalti. Desbordable y, por momentos, descompuesto.

4 Loum

Aportó músculo y altura. Nulo en el centro del campo, intervino más cuando pasó a central, pero con un papel discreto. Se limitó a despejar.

4 Corredera

Empezó mal en un equipo sin juego. Asumió protagonismo a la media hora. No estaba mal cuando fue sustituido. Enseñó un tono discreto.

4 Dubasin

El gol y poco más. Tuvo entusiasmo sin acierto y pocos apoyos a su lateral. Parece que no le cogió el pulso a la temporada. No es el del año pasado.

4 Gelabert

Se dejó notar esporádicamente, pero en un equipo desordenado. Se quedó en intentos en una situación complicada. No superó la presión del rival.

3 Gaspar

Se quedó en amagos, con un estilo muy cómodo. Poco trabajo y una nula participación ofensiva. Tiene que cambiar el 'chip' y dar mucho más.

2 Kembo

Un debut amargo. En el tercer gol se desentendió del balón y del marcaje. Mal en los despejes. Sin contundencia. No está para esta historia.

5 Pablo García

Cubrió el expediente con un tono discreto. Intentó tener anticipación y no se complicó. Aplicó un estilo práctico. Casi no se fue al ataque.

4 Justin Smith

Se dejó ver esporádicamente, con alguna arrancada atropellada desde campo propio. Destacó en alguna contención. Jugó una fase de más equilibrio.

3 Óscar Cortes

No fue el extremo vertical y desequilibrante que se anunció. Ni un regate, ni ocasiones para profundizar por su banda. Sigue siendo un desconocido.

S. C. Sin caligicar Amadou

Poco podía hacer en cuatro minutos y la prolongación. Apenas entró en contacto con el balón. No le dieron ninguno para jugarlo o rematarlo.

El entrenador

3 Garitano

Mal planteamiento en un equipo descolocado y sin mentalidad. Cambió de dibujo dos veces, con cambios extraños. Es el principal responsable.

