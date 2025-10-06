Caras largas en el regreso a casa del Sporting de Gijón, ya sin Garitano La plantilla rojiblanca regresó esta mañana desde Barcelona, donde el equipo hizo noche tras la derrota en Castellón y el técnico vasco conoció su despido

A eso de las 11.15 horas de este lunes tomó tierra el avión que traía de regreso a Asturias a la expedición del Sporting de Gijón. El club rojiblanco, tras caer en Castellón en su quinta derrota consecutiva (3-1), hizo noche en Barcelona, desde donde tomaron el vuelo que los traía al Principado esta mañana, ya sin Asier Garitano como entrenador rojiblanco.

El ya extécnico sportinguista no regresó junto al resto de futbolistas. Pablo García, Yáñez, Perrín, Caciedo y Gaspar Campos fueron los primeros jugadores en abandonar la terminal de Santiago del Monte. Les fueron siguiendo el resto de componentes de la primera plantilla, con rostros serios, conscientes de la situación que atraviesa el club y que había provocado en las últimas horas del domingo el cese fulminante de su técnico. La decisión al preparador guipuzcoano le fue comunicada en la ciudad condal y el club trabaja en estos momentos en cerrar su sustituto, con la vista puesta en que pudiera llegar al duelo de esta semana ante el Racing, el domingo.

Joaquín Alonso, Caco Morán o Mario Cotelo, entre otros, acompañaron a la plantilla sportinguista, a la que un autobús esperaba para llevarlos a la Escuela de Mareo, donde está previsto que este mediodía completen el primer entrenamiento ya sin Garitano con la vista puesta en el encuentro del fin de semana.

Por la terminal del aeropuerto asturiano no se dejaron ver ninguno de los rostros más buscados. Ni Asier Garitano, ni David Guerra, ni Israel Villaseñor. Sí que, tras el desfile de jugadores, abandonaron la terminal Queco Piña y Miguel Pérez, preparador de porteros y físicos del Sporting hasta el día de ayer. Ambos, del círculo de confianza de Garitano, y que llegaron al club de su mano. El de ayer también fue la última jornada como empleados del club para ambos.