Luis Enrique. Reuters

El Sporting de Gijón brinda por el Balón de Oro de Luis Enrique

«El sportinguismo se alegra de cada logro que consigues. Muchas felicidades», desea el club a 'Lucho', reconocido ayer, por segunda vez, como el mejor entrenador del mundo

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:25

Gijón aplaude el éxito de Luis Enrique, quien fue ayer distinguido en la gala del Balón de Oro con el Trofeo Johan Cruyff, lo que le acredita como el mejor entrenador del mundo. El entrenador gijonés no asistió a la gala, puesto que a la misma hora estaba dirigiendo al PSG, su equipo, frente al Olympique de Marsella.

El Real Sporting de Gijón, el club en el que se formó y en el que dio el salto como futbolista profesional, se congratuló en las últimas horas por el éxito de 'Lucho', uno de los grandes ídolos de la afición rojiblanca, que inundó las redes sociales con mensajes cariñosos hacia el entrenador del PSG, ganador de la 'Champions' y la Supercopa de Europa, entre otros títulos.

«El sportinguismo se alegra de cada logro que consigues. Muchas felicidades», escribió el club gijonés en sus redes sociales.

Luis Enrique ya se había adjudicado este galardón durante su exitosa etapa al frente del banquillo del Barcelona.

