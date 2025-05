César Gelabert se apunta a la final del sábado del Sporting de Gijón contra el Deportivo

César Gelabert, que ayer se unió al grupo en el inicio de la preparación del partido del sábado contra el Deportivo (El Molinón, 16. ... 15 horas), apunta a llegar al importantísimo encuentro, en el que Asier Garitano y sus futbolistas aspiran a sellar la permanencia. Una victoria del Sporting de Gijón, combinada con un desenlace de partido en Elda en el que el Eldense no pase del empate ante el Málaga, supondrá la salvación matemática, quedando ya tres jornadas de puro trámite.

Cierto es que el mediapunta realizó ayer solo parte del entrenamiento. También que la semana va a ser muy breve, quedando ya solo las sesiones de hoy y mañana después de haber jugado el lunes. Pero las sensaciones son muy positivas con el palentino, que ha encontrado su mejor momento de forma de la mano de Asier Garitano, con el que ha sido clave, firmando tres goles en tres partidos y reivindicándose como un futbolista capital en el proyecto junto a Dubasin y Otero. Acostumbrado a que Gelabert llevase el peso de la creación y la iniciación de los ataques, saltando líneas de presión con su zancada, el Sporting le echó mucho en falta en Castellón. Descabalgado del equipo por sus problemas físicos, con riesgo a tener una rotura si no paraba, Garitano seleccionó al extremo Nico Serrano para cubrir su vacante en el enganche.

La situación sobre su futuro, por otra parte, sigue paralizada hasta, presumiblemente, el final de la temporada. El futbolista tiene contrato con el Toulouse hasta el 2027 y, aunque no parece contar con él y el jugador no está por la labor de continuar, el club francés pide un traspaso de dos millones de euros. El Toulouse ya tiene la comunicación de que el Sporting lo quiere, pendiente de conocer la fórmula. Una posibilidad, como informó EL COMERCIO, es ofrecerle un escenario de continuar un año en el Sporting y, si el club no ascendiese, la vía de Atlas o Santos Laguna, que estarían integrados de alguna forma en esta operación. Pero, salvo el interés del Sporting y la comodidad de Gelabert en Gijón, no está nada claro hoy por hoy. El futbolista también tiene mercado en la Liga y en otros clubes de México.

Curbelo completó ayer el entrenamiento y podría estar disponible para el encuentro si Asier Garitano lo estima

Eric Curbelo, por su parte, fue la otra gran novedad del entrenamiento de ayer. El defensa canario, aunque sin ritmo de competición, parece estar ya recuperado de la lesión que se produjo durante un entrenamiento en mitad del mes de marzo, siendo atendido por un esguince de grado 2 en el ligamento interno y una ruptura de menisco medial en la rodilla derecha. Curbelo disputó sus últimos minutos en el derbi asturiano, el 11 de enero, del que se retiró lesionado.