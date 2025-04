El Sporting plantea a Gelabert un proyecto para seguir en Gijón y tener la opción futura de México

Javier Barrio Gijón Sábado, 26 de abril 2025, 21:53 Comenta Compartir

El Sporting de Gijón está convencido de la importancia de poder contar con César Gelabert (Palencia, 2000) en el proyecto de la próxima ... temporada, a falta de rubricar la permanencia en Segunda, que no es una cuestión menor. El objetivo sigue en el aire tras la derrota en Cádiz y la pobre imagen ofrecida por el equipo. Pero los primeros contactos para lograr la continuidad del mediapunta, que no es sencilla porque aún tiene contrato con el Toulouse y porque tiene mercado, ya se han producido. La gestión para intentar alargar su estancia, buscando su contratación en propiedad, está en marcha. De todas formas, seguramente no se profundizará en ella hasta el final de la temporada.

El club gijonés, según pudo saber EL COMERCIO, ha realizado un primer planteamiento al jugador, que es feliz en Gijón, donde vivió de niño, y que está muy identificado con el Sporting, donde su padre Juanmi fue un futbolista muy querido. El boceto pivotaría sobre una fórmula similar a la que el club empleó antes con futbolistas como Djuka, Fran Villalba o Róber Pier, que apunta a seguir a los otros dos este verano, para no hipotecarse a futuro ni descuadrar su tope salarial. Es decir, ofrecer al futbolista un contrato para jugar al menos una temporada en España y, después, si el Sporting no consiguiera ascender, dejar abierta la puerta a que, si quiere, pueda dar el salto al fútbol mexicano a través de uno de los clubes de Orlegi: Santos o Atlas. Esta es una parte sustancial de la negociación. Aún así, la llave de la operación la tiene el Toulouse, propietario de sus derechos hasta 2027. El club francés ya conoce la intención del Sporting y está estudiando la situación. Su postura inicial es la de remitirse a los dos millones de euros en los que se estableció la opción de compra por el futbolista en el acuerdo alcanzado para su cesión. Pero, al mismo tiempo, en Mareo confían en que el Toulouse vaya flexibilizando su posición y, entre medias, se pueda encontrar la fórmula que pueda encajar para llevar a las tres partes, incluyendo al jugador, a la mesa de negociación y a un acuerdo final. Lo que no parece viable, al menos en este momento, pese a que Gelabert tiene aún contrato con 'Les Violets', es que el futbolista juegue la próxima temporada en Toulouse. Ni el club francés cuenta con Gelabert ni el palentino ve que sus condiciones encajen allí. El equipo francés se remite a los 2 millones de cláusula, pero se confía en poder llegar a un acuerdo. Clubes de la Liga le siguen De todas formas, el rendimiento de Gelabert, llamativo en alguna fase ya con Rubén Albés, pero más estable ahora con Garitano, también influirá en lo que pueda suceder, con un escenario bastante abierto. El centrocampista volvió a ser en Cádiz, en un mal partido del equipo, el más destacado en el ataque del Sporting y del que partió casi todo el juego ofensivo, confirmando su ascendiente. Algunos clubes españoles le siguen y le han visto en directo en algún partido esta temporada. Es un jugador con mercado en la Liga y, también, en otras competiciones extranjeras. Un paso al frente en su carrera Aunque discurre de forma irregular por el pobre rendimiento del proyecto, la realidad es que la temporada de Gelabert está marcando un punto de inflexión a nivel estadístico en su trayectoria. Ya ha superado el umbral de los 2.000 minutos en competición (lleva 2.081), lo que supone el techo en su carrera profesional. Ha firmado, además, cuatro goles –tres de ellos este mes– y una asistencia. Hasta la fecha, sus mejores números. A nivel interno, también se percibe un antes y un después en el jugador, entendiendo que Albés no fue capaz de sacar su mejor versión. Con todo esto, el Sporting observa que, a sus 24 años, el palentino es un jugador consolidado y solvente en el fútbol profesional, con experiencia en diferentes clubes del fútbol español y un paso por la física 'Ligue-1' francesa. Un futbolista, como se ha visto, determinante en Segunda y que el pasado verano apostó fuerte por regresar a Gijón, descartando un planteamiento del Eibar y otro del Racing. Ahora, con el relevo en el banquillo, Garitano le ha estabilizado en el once. Tiene continuidad y un rol más definido, como volante más adelantado o mediapunta, desde donde hace mucho daño por su vertical y larga zancada. Tanto su incorporación como la de Dubasin están marcadas en rojo en la agenda de la dirección de gestión deportiva de Orlegi y del Sporting. Estos movimientos entre bambalinas se producen en una fase del calendario en la que Salomon Behar, el ejecutivo que Orlegi tiene designado para la negociación de contratos y traspasos, se encuentra en Gijón.

