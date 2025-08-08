El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mamadou Loum N'Diaye. Europa Press

El Sporting de Gijón negocia por Mamadou Loum N'Diaye

El acuerdo con el jugador es total, pero el Arouca no facilita su salida

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:52

El Sporting de Gijón fija su objetivo en Mamadou Loum N'Diaye para el centro del campo. Mediocentro senegalés que milita en el Arouca portugués. El Sporting quiere vestir al futbolista de rojiblanco, pero la operación no está próxima a cerrarse.

Asier Garitano quiere un centrocampista para cerrar la sala de máquinas y Mamadou Loum N'Diaye es el hombre por el que trabaja la dirección deportiva para convertirlo en rojiblanco.

El acuerdo con el futbolista es total. El único inconveniente es que el acuerdo entre clubes no está encaminado.

La situación de N'Diaye es similar a la de Lasha Odisharia. Los jugadores quieren recalar en el Sporting, pero sus clubes no les abren la puerta de salida sin una compensación económica.

