Lasha Odisharia es el elegido para reforzar el ataque del Sporting de Gijón
El Sporting negocia la incorporación del extremo georgiano de 22 años, que milita en el Rīgas Futbola Skola, al que ya ha comunicado su deseo de jugar en Gijón
Gijón
Viernes, 8 de agosto 2025, 07:31
Nacido en Tiflis, Georgia, el 23 de octubre de 2002, Lasha Odisharia es el elegido por la dirección deportiva del Sporting de Gijón para ... completar el ataque según ha podido confirmar en exclusiva EL COMERCIO. Un joven extremo zurdo, que puede jugar por las dos bandas, aunque se encuentra más comódo en el costado diestro.
Gerardo García y el resto de la secretaría técnica rojiblanca llevan un mes trabajando en la incorporación de Lasha Odisharia. Los contactos se iniciaron a renglón seguido después de que Juan Córdoba no pasara los exámenes médicos previos a su fichaje. Desde entonces, todos los pasos han ido encaminados a atar al extremo georgiano.
El club se encuentra en negociaciones con el Rīgas Futbola Skola de Letonia, equipo al que pertenece desde enero de 2024. La operación no está resultando sencilla, hasta el punto de que el propio futbolista ha tenido que intervenir en las conversaciones mostrando su deseo de recalar en el Sporting en el presente mercado de fichajes.
Fuera de la convocatoria
La convicción de Lasha Odisharia en convertirse en rojiblanco es tal, que el miércoles no fue convocado por su equipo en el partido clasificatorio para la Euopa League frente al Kuopion Palloseura. Una muestra de que su llegada podría producirse en los próximos días.
El fichaje de Lasha cerraría la parcela ofensiva del Sporting. Así pues Garitano contaría con el georgiano, Dubasin, Gaspar Campos y Queipo como hombres de banda con Enol Prendes y Mancha en la recámara.
El Sporting valora la progresión que puede tener el jugador en el fútbol. Sin duda, una apuesta arriesgada por un futbolista que milita en la máxima categoría de Letonia y que daría un salto en su carrera profesional.
A sus 22 años, a dos meses de cumplir los 23 años, Lasha está cerca de volver a cambiar de aires. Si sus inicios futbolísticos se desarrollaron en su país de origen, Georgia, su primera aventura lejos de su país podría llegar a su fin en los próximos días.
Llegó al Dinamo Tbilisi para formar parte del segundo equipo. Tras una cesión en el Merani Martvili, también georgiano, Lasha dio el salto al primer equipo del Dinamo Tbilisi. Un año y medio después puso rumbo a Letonia, donde firmó por el Riga.
Su carrera en Letonia se resume en 18 partidos en los que logró 6 asistencias y marcó un gol. Números y participaciones que han llamado la atención de la secretaría técnica del Sporting con Gerardo García a la cabeza.
Lasha mide 1,83 metros de altura. Un extremo con cierta envergadura que no le impide ser rápido y vertical en el juego que maneja con su pierna izquierda. Habituado a participar en la banda derecha, al futbolista le gusta jugar por dentro para asomarse al área rival. Bien es cierto que puede actuar por el costado opuesto o incluso como delantero centro.
De producirse, la llegada de Lasha al Sporting no será la última. Garitano también quiere reforzar el centro del campo. En ese aspecto, el club peina el mercado francés en busca del pivote defensivo que desea el técnico, que anhela también por otro central para reforzar la zaga.
El club acelera los trámites para nacionalizar a Otero
El colombiano Juan Otero está cerca de lograr la doble nacionalidad. El futbolista se encuentra ultimando los detalles para conseguir la nacionalidad española y así dejar libre su puesto de extracomunitario en la primera plantilla del Sporting. Un movimiento que dará libertad al club para poder acudir al mercado extranjero.
Actualmente Jordy Caicedo y el propio Otero son los futbolistas que ocupan las dos plazas extracomunitarias que la Liga permite inscribir a cada equipo. Uno de los requisitos para lograr la doble nacionalidad en España pasa por residir legalmente en el país durante 10 años de forma continuada e inmediatamente anterior a la solicitud. Una condición que Otero cumple ya que los 10 años se reducen a dos para ciudadanos de países iberoamericanos.
Ayer mismo, Otero continuaba documentando los tres años que lleva viviendo en Gijón y trabajando para el Sporting. Trámites burocráticos para poder lograr la doble nacionalidad.
Una vez se logre liberar la plaza de extracomunitario del atacante colombiano, la dirección deportiva tendrá vía libre para pescar en el mercado extranjero. Según ha podido saber este periódico, Gerardo García maneja varios nombres para reforzar la banda, tal y como le ha solicita Garitano. El mejor colocado es Lasha Odisharia para cubrir el hueco de Jon Cordoba.
