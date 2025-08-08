El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Israel da luz verde a la ocupación de Gaza City y la evacuación de sus 800.000 residentes
Lasha Odisharia es un extremo al que le gusta encarar y perfilarse para disparar. E. C.
Sporting de Gijón

Lasha Odisharia es el elegido para reforzar el ataque del Sporting de Gijón

El Sporting negocia la incorporación del extremo georgiano de 22 años, que milita en el Rīgas Futbola Skola, al que ya ha comunicado su deseo de jugar en Gijón

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:31

Nacido en Tiflis, Georgia, el 23 de octubre de 2002, Lasha Odisharia es el elegido por la dirección deportiva del Sporting de Gijón para ... completar el ataque según ha podido confirmar en exclusiva EL COMERCIO. Un joven extremo zurdo, que puede jugar por las dos bandas, aunque se encuentra más comódo en el costado diestro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

