Amadou Condoul, en un partido de pretemporada con el Sporting de Gijón. J. C. Román

Amadou, jugador del Sporting de Gijón: «Dejé mi país para esto y llegar lo más arriba posible en el fútbol»

«No tengo miedo, confío en mi trabajo», asegura el delantero

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:54

El delantero del Sporting de Gijón Amadou Condoul fue el protagonista en la jornada rojiblanca de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) 2025. Tras las pertinentes visitas institucionales, el rojiblanco explicó sus primeras semanas como futbolista del primer equipo.

«Dejé mi país para esto y llegar lo más arriba posible en el fútbol», comentó cuando se le preguntó por posibles nervios al aterrizar en el fútbol profesional. «No tengo miedo ni nervios, confío en mi trabajo», continuó.

Se mostró feliz y reconoció que la pretemporada está siendo dura. «Es un poco exigente, pero lo que tengo que hacer es intentar hacer todo lo que puedo para ayudar al club y a mis compañeros», dijo.

También reconoció haber diferencias entre lo que estaba acostumbrado y el fútbol profesional, pero recordó que el pasado curso ya entrenó con el primer equipo: «Los partidos tienen mayor ritmo, la calidad de los futbolistas también es diferente porque son profesionales y hay algunos que jugaron en Primera. Es normal».

Para Amadou «el aspecto mental es el más importante». Y sonrió al preguntarle si firmaba más autógrafos que antes: «Sí, a eso me estoy acostumbrando, pero es lo mínimo que podemos hacer por la afición».

