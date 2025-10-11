El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Borja Jiménez, en el entrenamiento del Sporting esta mañana. Arnaldo García

Borja Jiménez, entrenador del Sporting de Gijón: «El equipo siente culpa, pero quiere revertir la situación»

El técnico destaca la vuelta de Bernal porque «está contagiando al grupo su ganas de volver»

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Sábado, 11 de octubre 2025, 15:09

Comenta

Borja Jiménez se encuentra a las puertas de su debut como entrenador del Sporting de Gijón. «La semana ha ido muy bien, muy tranquila, con todos los futbolistas disponibles y con Jesús Bernal ya haciendo trabajo con el grupo. Contagia sus ganas de volver», ha comentado el preparador.

El rojiblanco ha analizado sus primeros días al frente de la nave gijonesa y también ha descrito su primera impresión del vestuario: «Me he encontrado a un grupo con muchas ganas de revertir esta situación. Han entendido que hay que dar un pequeño matiz. Tienen la sensación de culpabilidad, pero quieren darle la vuelta. Lo vamos a hacer ante el Racing de Santander, tienen ese convencimiento».

Sobre las pequeñas pinceladas que ha querido añadir al trabajo ya realizado, ha desvelado que «hemos dado algunos matices de lo que queremos que sea el Sporting a corto plazo, que tengan claras dos o tres premisas que tienen que ser innegociables como la agresividad en el bloque defensivo y ver nuestras virtudes. Matizamos algunos detalles del trabajo de Asier. El equipo tiene muy buenas cosas de bases, hay muchas cosas que son muy válidas para nosotros».

Cuestionado por las virtudes de su equipo, ha indicado que «veo un equipo que tiene velocidad para atacar con jugadores que van muy bien al espacio, que necesitan ataques cortos y verticales. En el centro del campo hay jugadores de buen primer pase, gente con envergadura que puede llegar al área, laterales altos y cortos… es una plantilla versátil y a nivel ofensivo hay mucho talento. Defensivamente queremos darle algunos matices para entender las diferentes situaciones de los partidos».

Mañana ante el Racing de Santander se estrenará como rojiblanco. Su objetivo no es otro que dejar atrás la dinámica de resultados negativa con cinco derrotas consecutivas.

