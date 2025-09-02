El Sporting de Gijón ya tiene su tercera camiseta en un guiño a los 120 años El modelo de corte clásico, con el color blanco predominando sobre el rojo, presente en el cuello y en las mangas, evoca a otros tiempos de la historia del club

El Real Sporting de Gijón ya tendría su tercera camiseta, que fue desvelada esta tarde por un aficionado en la red social 'X' (@marioferdz) y que en algún momento llegó a estar incluso a la venta en alguna gran superficie comercial, pero que finalmente se retiró por un malentendido del proveedor.

Será, a priori, la tercera indumentaria de la temporada 2025-2026, que presenta como color predominante el blanco, con detalles en el cuello y mangas rojos.

Una mezcla cromática que ya utilizó el Real Sporting de Gijón en el pasado. Pero lo más llamativo es el escudo, el primero que tuvo el club en su historia, en la conmemoración del 120 aniversario, aunque no llegó a ser oficial y que, según se deslizó en su día, podía haber llegado a ser obra del propio Anselmo López, fundador del club.

