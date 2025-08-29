El Sporting de Gijón negocia con el Peñafiel portugués la cesión de Yann Kembo
La operación con el club portugués, que compite en la Segunda División portuguesa, podría incluir una opción de compra
Gijón
Viernes, 29 de agosto 2025, 12:50
El Real Sporting de Gijón está acelerando en pleno final de mercado en todos los frentes. También en las salidas. En este momento, el ... club está negociando la cesión de Yann Kembo al F. C. Peñafiel, equipo que milita en la Segunda División portuguesa y que a principios de este verano adquirió Juan Carlos Escotet, propietario del Deportivo de La Coruña.
La operación está en marcha para el préstamo del central zurdo francés, de 23 años, a este club de Oporto. En las conversaciones, además, se estudia incluir una opción de compra, aunque este extremo está pendiente de ser confirmado.
Kembo, junto con Álex Oyón, por el que está insistiendo el Arenas de Getxo, de momento sin novedades, es uno de los futbolistas a los que el club pretende dar salida en esta recta final de mercado.
Renovado hasta 2028 después de haber llegado a Mareo por la puerta del filial, buscando un central zurdo y físico con proyección de futuro, hasta la fecha ha disputado dos partidos con el Real Sporting de Gijón. Los dos fueron el curso pasado en el marco de la Copa del Rey.
