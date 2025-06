El Sporting planifica su proyecto sobre la figura de Dubasin El club no ha recibido tanteos por 'El Pingüino', cuyo fichaje será oficial el 1 de julio, y no está abierto a su venta. Gelabert, lejos al buscar el Toulouse un traspaso

Javier Barrio Gijón Jueves, 5 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Sporting planifica un proyecto en torno a la figura de Jonathan Dubasin, quien, si bien ha sido observado por algún club, como el Espanyol, ... la realidad es que al menos de momento no ha llegado ningún tanteo a Mareo. Y tampoco se espera. En las próximas semanas, el club tiene previsto hacer oficial su incorporación (estaba pendiente de ver si podría hacerlo antes del 30 de junio, pero seguramente será el 1 de julio). A partir de ahí, en Mareo se insiste en que la apuesta por el catalán es deportiva, no especulativa, sin que la intención sea la de abordar un traspaso si se diera ese escenario que, al menos hoy, no está sobre la mesa.

Todos los actores implicados coinciden en trasladar la misma impresión, aunque en alguna conversación también se puntualiza que hay un verano por delante, con la apertura del mercado. Y Dubasin, con una temporada en la que ha marcado 8 goles, ha repartido 9 asistencias y ha forzado 6 penaltis, es un futbolista con cartel. De ahí que tampoco se pueda cerrar la puerta a cal y canto a la llegada de algún tipo de planteamiento en los dos próximos meses. De forma paralela, el Sporting ha venido trasladando desde hace meses, a nivel interno, que, si llegase alguna propuesta formal por 'El Pingüino', esta tendría que ser muy elevada para que pudiera ser tenida en cuenta en Mareo. Y esto no suele ser lo habitual con un futbolista que despunta en Segunda División, salvo casos muy aislados, considerando que por normal general el mercado de la División de Plata no está acostumbrado a promover cifras millonarias. Por otra parte, el club es consciente de que Dubasin es uno de los pocos argumentos positivos a los que agarrarse tras la última temporada y, además, un poderoso reclamo para una campaña de abonados que arranca con mucha incertidumbre por la importante remodelación que hay que hacer en la plantilla y, sobre todo, por el recuerdo de esa mala campaña del equipo. En principio, no hay movimiento por Dubasin, que se encuentra de vacaciones y disfruta de su reciente paternidad, ni tampoco se esperan. Siempre, claro, con la prudencia que impone la apertura de un mercado y la temporada que ha realizado el futbolista, que ya tiene todo acordado para su fichaje hasta 2028. La situación es bien distinta con César Gelabert. Fuentes consultadas cercanas al Toulouse ven muy difícil que el palentino pueda volver a repetir su experiencia en el Sporting, observando que el club gijonés debería de hacer un esfuerzo económico y plantear una oferta firme al club francés que, en este momento del verano, lo ha tasado en dos millones de euros. En este inicio del verano, el Toulouse está más interesado en explorar la vía de un traspaso. Hay clubes de Primera, como ha venido informando EL COMERCIO, que están observando al jugador, interesándose en si el Sporting ejecutará la opción de compra que tiene por el futbolista y que vence el próximo 30 de junio. Garitano, de viaje Garitano, mientras, emprendió ayer su viaje a Estados Unidos, a Washington, para sumarse a la cumbre de Orlegi, en la que se definirá el proyecto deportivo y económico del Sporting. El entrenador vasco, además, conocerá en persona a Alejandro Irarragorri, líder del grupo propietario del Sporting, en unas jornadas en las que estará acompañado por David Guerra y José Riestra. Israel Villaseñor, por su parte, no ha viajado, tratando de avanzar en otros aspectos de la planificación del Sporting. Hoy se esperaba, si todo iba según el plan de viaje previsto para el entrenador de Vergara, que Garitano ya estuviese en Estados Unidos. Tanto el técnico como David Guerra estarán un par de días en Washington y, posteriormente, emprenderán el viaje de regreso a España, donde se les espera al final de la semana, no antes del domingo. A partir de ahí, Garitano iniciará sus vacaciones, en contacto permanente con Israel Villaseñor y el resto de la cúpula deportiva de Orlegi, para comenzar a avanzar en el futuro proyecto, que se pondrá en marcha dentro de poco más de un mes. Aunque el Sporting se prepara para un verano y un mercado largo, la intención es poder cerrar ya alguna incorporación clave antes del inicio de la pretemporada, que arrancará el próximo 7 de julio en las instalaciones de Mareo. En las próximas semanas también se conocerá el listado de canteranos que podrían formar parte de la pretemporada, lo que dependerá, en buena medida, de las necesidades que existan, con nombres propios como los de Enol Prendes, Iker Martínez y Aarón Quintana, entre otros.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Sporting de Gijón