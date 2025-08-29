El Sporting solo sabe ganar

Andrés Maese Gijón Viernes, 29 de agosto 2025, 23:42 | Actualizado 23:56h. Comenta Compartir

El Sporting venció y convenció. Los rojiblancos sumaron la tercera victoria en tres jornadas en un inicio liguero ilusionante de los hombres de Asier Garitano. Esta vez, a diferencia de los dos primeros encuentros, los rojiblancos salieron a por la victoria convencidos de su juego y superaron al rival en todas las facetas.

Asier Garitano sorprendió con la titularidad de Amadou como delantero centro. Desplazó a Otero en el costado zurdo, con Dubasin en la derecha. Y le salió bien.

El equipo dio la sensación de que daba igual quién acompañara al trío de ases arriba. Amadou hizo un encuentro notable, aunque le faltó marcar en la mejor ocasión de la primera parte. El Sporting jugó al son de César Gelabert. Es un futbolista de otra categoría.

Sporting de Gijón Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Nacho Martín (Loum, m. 82), Corredera; Dubasin (Smith, m. 74), Gelabert (Queipo, m. 74), Otero (Caicedo, m. 82) y Amadou (Gaspar, m. 62). 1 - 0 Cultural Leonesa Edgar Badia, Hinojo, Fornos (Yayo, m. 72), Collado (Justo, m. 57), Luis Chacón, Bicho (Diallo, m. 72), Paraschiv (Pastoriza, m. 57), García (Ortega, m. 80), Thiago Ojeda, Larios y Barzic. Goles 1-0: m. 54, Perrin.

Árbitro Daniel Palencia. Amonestó en el Sporting a Gelabert, Corredera, Dubasin, Gaspar; y en la Cultural a Thiajo Ojeda.

Incidencias partido disputado en El Molinón ante 25.146 espectadores.

La primera media hora fue para enmarcar. Nada tuvo que ver con el equipo que vio ante el Córdoba en El Molinón. En lugar de esperar o forzar el error del rival, Garitano fue decidido a por el partido. Es lo que se espera de él y de sus futbolistas. Los rojiblancos en segunda y sobre todo en Gijón, tienen que marcar el ritmo de los encuentros.

Gelabert, Otero, Dubasin, Martín y Corredera acompañaron a Amadou en su estreno como titular. No dejaron respirar al rival. Salió todo a la perfección, aunque siempre quedaba la duda de poder recordar las ocasiones falladas en la segunda parte.

El descanso le vino bien al Sporting porque el último cuarto de hora no estuvo tan fresco como en el inicio. Algo normal, ya que el ritmo que imprimió en el inicio fue agotador hasta para el espectador.

Lo mejor de la noche es que el cuarto de hora en el vestuario no desconectó al equipo. El Sporting continuó en su plan de adelantarse en el marcador y regalar una noche plácida a su gente.

Perrin hizo saltar El Molinón con un cabezazo tras un centro de Otero. La cuarta asistencia del colombiano en tres partidos. El de siempre junto a uno de los ídolos del sportinguismo. Lo de Perrin y el Sporting es un amor a primera vista.

Con el resultado a favor, Garitano decidió no dar el paso atrás que dio en Ceuta. No pensó en alinear un tercer central y el equipo no sufrió tanto, aunque terminó sudando la gota gorda para llevarse los tres puntos.

Al igual que sucedió en Mareo, en el amistoso que enfrentó a la Cultural y el Sporting, Pastoriza hizo mucho daño desde la izquierda. Se situó en la línea de cal y creó todo el peligro del rival. Desde centros al área hasta una falta desde la frontal que colocó en la escuadra. Lo que no se esperaba es que Yáñez hiciera su habitual aparición estelar.

Este equipo sigue ganando. Lo hace en cada partido que juega. Bien es cierto que dos de los tres rivales a los que se ha enfrentado son recién ascendidos. En Coruña llegará la primera toma de contacto, pero la ilusión en Gijón está desbordada. Más de 25.000 espectadores acudieron al estadio, mejor no se puede empezar.

Ampliar Un aficionado tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios Al finalizar el partido, un aficionado tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios presentes en El Molinón. David Guerra se acercó para interesarse por lo sucedido.

Temas

Sporting de Gijón