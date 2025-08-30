Garitano: «Después del gol quisimos seguir en el campo rival» Asier Garitano se muestra satisfecho con la imagen de su equipo y destaca el papel de la afición: «Nos ayuda a ganar los partidos»

Andrés Maese Gijón Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

Tres victorias. Nueve puntos de nueve posibles. Es el resumen del Sporting de Asier Garitano en el inicio liguero. No conoce la derrota. «Nos planteamos llegar bien al inicio de la temporada y nos están yendo las cosas bien. Estamos contentos de cómo está rindiendo el equipo y cómo lo están haciendo los jugadores de manera individual», expuso el preparador tras doblegar a la Cultural Leonesa.

A diferencia del encuentro ante el Córdoba en El Molinón, esta vez el Sporting salió convencido de ganar. «El equipo transmitió que quería ir a por el partido desde el inicio y la afición nos ayuda a sacar los partidos adelante», destacó el preparador.

Garitano ponderó el papel de Juan Otero en el encuentro. Dio su cuarta asistencia en tres partidos y ayer jugó escorado en la derecha en lugar de ser la referencia ofensiva. «Es un jugador muy bueno para nosotros en todas las situaciones. Sin balón, con balón, con espacios, sin espacios...», puntualizó.

El rojiblanco está marcando las diferencias y es algo que no parece sorprender al preparador porque expuso que «es muy competitivo y tiene muy alto nivel. No tengo ninguna duda, es muy bueno».

El Molinón presentó una mejor entrada que en la primera jornada. De nuevo se colgó el cartel de que se había vendido todas las entradas. Se superaron los 25.000 seguidores. «Si ganas es normal que la gente esté emocionada con el equipo. Creemos en lo que hacemos y a partir de ahí lo que nos toca es disfrutar del momento, pero el lunes pensaremos en el siguiente partido».

En la primera parte faltó el gol y así lo dijo tras el pitido final. «Quisimos iniciar el partido jugando en su campo para que no nos pudieran transitar rápido. La pena es que no nos pusimos por delante en el marcador», comentó. Lo mejor para el entrenador es que «después del gol quisimos seguir jugando en el campo rival». Pese a ello al equipo le tocó sufrir de lo lindo para que los tres puntos se quedaran en Gijón: «No hicimos el segundo tanto y luego pasa lo de siempre, los últimos veinte minutos con fatiga, nos tocó sufrir».

No quiso abandonar el estadio sin destacar la titularidad de Amadou. «Sale reforzado del día a día porque su calidad de entrenamiento es muy buena. Hay que tener tranquilidad y paciencia con él porque es su primer partido como titular. Hizo un buen cncuentro, la única pena es que tuvo la ocasión para hacer el gol y no la metió. Tiene un gran potencial e intentaremos ayudarle para hacerle mejor jugador», subrayó sobre el rojiblanco.