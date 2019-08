El técnico ensaya con Pedro Díaz en el centro del campo Pedro Díaz, ayer, con Manu García y Fuego. / JUAN CARLOS TUERO Unai Medina formó parte de la defensa titular, con Damián Pérez, aunque el preparador mantiene la incertidumbre J. BARRIO GIJÓN. Jueves, 29 agosto 2019, 03:19

Una hora de vídeo se pasó ayer la plantilla del Sporting antes de salir al césped del número 2, donde luego completó un exigente entrenamiento. José Alberto realizó los primeros ensayos, con la sensación de que no fueron los decisivos, aunque se vieron pinceladas de dónde se sitúan sus dudas. Lo más llamativo fue la presencia de Pedro Díaz junto a Javi Fuego y Manu García en el centro del campo.

A mediodía, el Comité de Competición confirmaba la sanción de Nacho Méndez, desestimando las alegaciones previas presentadas por el Sporting, por lo que el canterano se perderá el partido frente al Albacete por sanción, dejando una vacante. «Hay más opciones por la expulsión de Nacho (Méndez), pero no se sabe todavía nada. Hay que luchar toda la semana y ponérselo difícil al míster. Somos varios los que estamos ahí y tenemos que ganárnoslo durante la semana», apuntó con humildad Pedro Díaz, quien se mostró paciente con la ausencia de minutos: «La temporada empezó y no he disputado minutos, pero esto no es llegar y besar el santo. Hay que ganárselo. La temporada es larga».

También mostró su satisfacción por compartir día a día con Javi Fuego: «Doy el mil por mil cuando me toca jugar, pero estoy en el entrenamiento y veo cómo me grita Javi, me mete caña y se agradece. Lo que aprendo de él es que cada entrenamiento es como si fuera un partido de verdad».

Opciones para Cristian

Más allá del dilema del mediocentro, con opciones también para Cristian Salvador, el técnico ensayó con una línea defensiva formada por Unai Medina, Babin, Borja López y Damián Pérez. Sembró también de dudas el ensayo con el ataque. Carmona, Álvaro Vázquez y Aitor trabajaron todo el tiempo juntos, mientras que Djurdjevic lo hizo con Neftali por la izquierda y Álvaro Traver, que avanza en su puesta a punto, en la derecha. Con el serbio como un fijo hasta el momento en las alineaciones, las dudas, en ese sentido, se orientan hacia las bandas. Aitor parece seguro, pero Carmona y Pablo Pérez, titular en los dos primeros partidos, se disputan la otra plaza.