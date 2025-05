Así es Yeremay Hernández: el habilidoso extremo que amenaza al Sporting de Gijón Álex Bergantiños, ex del Sporting y que compartió vestuario con la gran amenaza del Dépor, destaca la metamorfosis de la estrella blanquiazul

«Un chico con un talento descomunal, pero que le costaba mucho estar concentrado y encadenar esfuerzos». Así comienza recordando Álex Bergantiños a la principal amenaza del próximo rival del Sporting de Gijón, el Deportivo de La Coruña. Yeremay Hernández suma 14 goles y 5 asistencias en la que es su temporada de debut en el fútbol profesional. Unas cifras que lo sitúan como el cuarto máximo goleador de Segunda, solo por detrás de Luis Suárez, Panichelli y Andrés Martín.

Sin embargo, el extremo canario no es un goleador al uso. De hecho, ni siquiera es delantero centro. A 'Peke', como se le conoce en las categorías inferiores del Dépor, lo explica otro registro: es el jugador de la categoría que más regatea, con 308 desbordes. Por poner en contexto, en las principales grandes ligas europeas solo lo supera Lamine Yamal.

«Ha madurado mucho física y mentalmente y se ha dejado aconsejar muy bien por los que coincidimos con él», añade el propio Bergantiños. El centrocampista coruñés compartió vestuario con Yeremay durante su última etapa en las filas del cuadro herculino. La flamante estrella del Deportivo aterrizó en Coruña en edad cadete, tras pasar por las canteras de Las Palmas y Real Madrid. En edad juvenil formó parte de una de las mejores hornadas de los blanquiazules, llegando a proclamarse campeones de Copa del Rey de la categoría, derrotando en la final al Barça de Gavi. Era 2021 y Yeremay acabaría ese año haciendo su debut con la primera plantilla de un Deportivo que, por entonces, perseguía el regreso al fútbol profesional.

Durante 2022 y 2023, Yeremay, ya en la primera plantilla del Dépor, fue utilizado en mayor o menor medida por los distintos entrenadores del cuadro herculino. Pero ni Borja Jiménez, ni Óscar Cano acabaron de darle las manijas del extremo izquierdo al canario, reservando su papel más al de un revulsivo y agitador de partidos. Un rol que, si bien hacía arquear el gesto a buena parte de la hinchada de Riazor deseosa de más minutos para el extremo, no parecía afectar al propio jugador, dispuesto a aprovechar cada minuto con la elástica blanquiazul haciendo lo que mejor sabe: pidiendo el balón al pie y encarando a su rival una y otra vez, como un regateador de antaño.

«Cambió muchos hábitos, mejoró la alimentación y ahora se ha convertido en un jugador de primer nivel», señala Bergantiños. Tras la eliminación del Deportivo de los 'play off' de ascenso en verano de 2023, el centrocampista puso punto y final a doce años como jugador del Dépor en los que solo faltó en la temporada 2017-18, cuando estuvo cedido en el Sporting. Al año siguiente, con el técnico Imanol Idiakez en el banquillo, y ya sin Bergantiños, Yeremay iba a hacerse por fin con un hueco de forma asidua en el once deportivista. Junto a la leyenda del club Lucas Pérez y su compañero en el juvenil, David Mella, formarían la delantera que sacaría a los gallegos de Primera RFEF. Un año después, el extremo canario no solo ha mantenido su nivel, sino que está firmando su mejor registro goleador de siempre en el club, incluyendo su etapa en categorías inferiores.

En la agenda de los grandes

Las dudas por el encaje de Yeremay Hernández en el fútbol de primer nivel quedaron disipadas pronto. El canario ha sido indiscutible con Idiakez y Gilsanz y su rendimiento y progresión –solo tiene 22 años– hacen de él uno de los jugadores con más cartel de la categoría. Su cláusula, de más de treinta millones, auguran que quien quiera sacar al extremo de Riazor deberá pasar este verano por caja. Suena para Chelsea y Nápoles, entre otros.

Mientras tanto, con la permanencia ya asegurada, el Dépor se sigue aferrando a sus regates y goles, como el primero del domingo pasado ante el Albacete. Sacar un buen resultado para el Sportinga pasa por minimizar el fútbol del habilidoso extremo canario.