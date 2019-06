Así es el coche que se recarga con paneles solares 00:17 Lightyear One cuenta con 725 kilómetros de autonomía y ha sido desarrollado por un grupo de estudiantes de ingeniería de la Universidad Técnica de Eindhoven COLPISA Martes, 25 junio 2019, 11:53

Si hace nada eran los coches eléctricos los que estaban en boca de todos por sus beneficios medioambientales, no quedará mucho tiempo para que se empiece a hablar de los vehículos equipados con paneles solares. Están entrando de puntillas en la industria del automóvil a medida que las empresas tratan de encontrar métodos innovadores para disminuir las emisiones y la dependencia de la combustión.

Lightyear, la compañía holandesa pionera en movilidad limpia, ha presentado este martes el primer coche solar de largo alcance. El prototipo ha sido presentado a un grupo selecto de inversores, clientes, socios y prensa al amanecer en el Theater Hangaar en Katwijk, Países Bajos. «Este momento representa una nueva era de conducción», recogió Lex Hoefsloot, CEO y cofundador de Lightyear. «Dos años soñando, pensando y trabajando duro han llevado a este hito, que es un gran salto hacia el logro de nuestra misión de hacer que la movilidad limpia esté disponible para todos», añadió.

Lightyear fue fundada en 2016 por exalumnos del Equipo Solar Eindhoven, y ganó el Bridgestone World Solar Challenge en 2013, 2015 y 2017. Desde el lanzamiento, Lightyear ha recibido varios premios, subvenciones y apoyo de inversores clave. «Esto ha permitido desarrollar un prototipo funcional para el primer automóvil solar de largo alcance en solo dos años. Ya hemos vendido más de cien vehículos. Con Lightyear One, queremos mostrar que nuestra tecnología nos ha permitido construir uno de los coches más sostenibles del mercado que también ofrece una gran comodidad «, destacó el Lex Hoefsloot, CEO de Lightyear.

Lightyear One ha sido diseñado desde una perspectiva radicalmente diferente. «Todos tenemos un historial de rendimiento y con eso nos centramos incesantemente en optimizar la eficiencia y la seguridad», señaló Hoefsloot. Lightyear comenzó desde cero, siguiendo no las convenciones, sino las leyes de la física para diseñar a propósito un coche que «saque el máximo provecho de cada rayo de sol». «El objetivo principal del coche es llegar donde los demás coches eléctricos no lo hacen. La investigación ha demostrado que el alcance y la falta de opciones de carga siguen siendo las principales preocupaciones que tienen las personas al plantearse usar los eléctricos», añade.

Desde Lightyear están resolviendo estos problemas con lo que conocen como ultra-eficiencia. Por un lado, eso llevará a un rango excepcional de 725 km (WLTP) con una batería relativamente pequeña. Por otro, puede cargarse directamente con el sol porque su consumo de energía es mucho menor, generando hasta 20,000 km de energía por año. Además, todas las opciones de carga que hay se vuelven más fáciles de usar porque se obtiene un rango mucho mayor por la misma cantidad de energía cargada. Así que, efectivamente, el usuario puede cargar el vehículo mucho más rápido desde cualquier toma de corriente. Hasta 400 km por noche desde tomas normales de 230V. Esto implica que el coche no necesite infraestructura de carga.