Amazon y el timbre del millón de dólares La multinacional compra una startup americana que desarrolla un timbre inteligente a prueba de ladrones en una nueva apuesta por el negocio del hogar conectado JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ Madrid Martes, 6 noviembre 2018, 10:24

Amazon ya no es solo una empresa de paquetería, sino que quiere llegar a todos los rincones de la vida de sus clientes. Drones para el reparto, cerraduras inteligentes, asistentes virtuales, altavoces de última generación… El departamento de innovación de la compañía de Jeff Bezos no para de crear y si no lo consigue, el talonario hace maravillas.

Amazon, tras Apple, fue una de las primeras compañías estadounidenses en alcanzar el billón de dólares de valor bursátil, cifras que le permiten afrontar compras de compañías como la que realizó el pasado año. Bezos compró la startup Ring por 1.000 millones de dólares, desembolso que supuso la segunda mayor compra de Amazon en toda su historia.

Una compra que es una pieza más del rompecabezas de Amazon en el hogar conectado. Ring, como toda historia de emprendimiento estadounidense, nació en un garaje de Silicon Valley. Su padre Jamie Siminoff creó un pequeño timbre llamado DoorBot para vigilar las entregas que le dejaban en la puerta de su casa.

La cartera de productos de Ring de videotimbres HD con conexión Wi-Fi y cámaras de seguridad proporciona una seguridad «proactiva, preventiva y asequible a los propietarios», señala su propietario. Según datos de la compañía de Jeff Bezos, gracias a la instalación de los timbres inteligentes de Ring, la tasa de robos cayó.

El mayor ejemplo, señala Amazon, se encuentra en un vecindario de Los Ángeles registró un descenso del 55% en robos en el hogar después de instalar Ring Video Doorbells en sólo el 10% de las casas.

Según explica Ring, a través de la comunicación bidireccional, el sensor de movimiento y la retransmisión en directo de todos los dispositivos se puede ver, oír y hablar con cualquiera que se encuentre en la propiedad, sin importar dónde esté el usuario.

Desde este verano, los nuevos timbres de Amazon están disponibles en España. Los dispositivos se pueden adquirir en nuestro país a través de Amazon.es, Media Markt, Fnac o a través del sitio web de la compañía. Su precio va desde los 99 euros del Ring Video Doorbell, la versión básica del videoportero, hasta los 299 euros de la Ring Floodlight Cam.

El padre de los timbres, Siminoff asegura que «la compañía continúa ahora su misión de reducir el crimen en los vecindarios de todo el mundo».