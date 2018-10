Del 'Viva La Vida' al 'Despacito', una década de Spotify La plataforma acumula 40 millones de canciones y 'podcasts', 180 millones de oyentes y 17 millones de años escuchados ISAAC ASENJO Madrid Jueves, 11 octubre 2018, 06:52

Llegó para quedarse y cambiar para siempre la forma en la que se escuha hoy en día la música. No hay Hit que se precie que no haya arrasado primero en Spotify. La plataforma de música en streaming cumple una década tras sortear momentos difíciles en sus inicios para convertirse en una herramienta esencial para el patrocinio de artistas.

Sonaba 'Viva la vida' aquel octubre de 2008 en España cuando la plataforma comenzaba a rodar y Coldplay triunfaba aquel 'veroño' con el triplete del Barcelona de Guardiola como himno casi oficial. Spotify revolucionaba el sistema musical después de un periodo extenso de piratería y decadencia en el sector. La empresa sueca ofrecía un largo catálogo musical sin necesidad de descargar las canciones. Algo revolucionario aunque la propuesta de ofrecer acceso gratuito a cambio de publicidad chocó de lleno con las discográficas, que se pusieron en pie de guerra para presionar por un servicio exclusivamente de pago.

En diez años Spotify ha pasado a tener 180 millones de oyentes activos mensualmente, de los que 83 millones son 'premium' y pagan una cuota mensual. El servicio acumula 40 millones de canciones y 'podcasts' y 17 millones de años escuchados. Son 3.000 millones de 'playlists' creadas por los usuarios y ha repartido 10.000 millones de euros a los titulares de derechos.

Según una nota remitida por Spotify, los usuarios escuchan una mayor variedad de música: en 2014 cada oyente escuchaba una media de 29 grupos o solistas por semana, cifra que aumentó a 41 (un 37% más) en 2017. Además, el número de horas semanales de escucha aumentó un 25% en el mismo periodo hasta llegar a un cómputo global mareante: en esta década se han escuchado 17 millones de años de música grabada.

Uno de los factores diferenciales que ha impulsado a la plataforma ha sido su sistema de recomendación de música. Listas como Descubrimiento Semanal y Radar de Novedades han llevado a los 180 millones de usuarios activos que tiene Spotify ha descubrir nuevos artistas según sus gustos y extender el mercado a nuevos horizontes.

A día de hoy, más de 2.000 géneros han sido identificados en Spotify, entre ellos el Wonky (música electrónica caracterizada por sintetizadores sonando con tempos inusuales), Shimmer Pop (el primo sueco del indie pop y la indietronica) y British Blues (el Blues… con sabor británico). Ellos también han hecho una evaluación de la «diversidad de escucha», o el número de artistas que un usuario promedio escucha por streaming al mes, que ha subido en Spotify durante los últimos 10 años a una media del 8% cada año.

Solo en los últimos 3 años, la diversidad de escucha se ha incrementado cerca de un 40% debido a la fuerza de las nuevas playlists personalizadas y editoriales - esto significa que la gente está escuchando un número mayor de artistas de forma regular-.

Lo más escuchado

Volviendo a lo más escuchado, mientras 'Viva la vida' arrasaba en España era 'Human' de los británicos The killers los que hacían moverse a media Europa. A partir de ahí la lista de éxito se igualaría en el Viejo Continente y en nuestro país. The Balck Eyed Peas con 'I Gotta Feeling' (2009), Eminem y Rihanna con 'Love The Way You Lie' (2010), Don Omar con 'Danza Kuduro' (2011), Gotye y Kimbra con 'Somebody That I Used To Know' (2012) y Macklemore & Ryan Lewis, con 'Thrift Shop' triunfando en España y 'Can't Hold Us' - en el resto del mundo - en 2013.

Sería el año del cambio. El auge del electrolatino y del reggaetón. Enrique Iglesias con 'Bailando' (2014), Nicky Jam con 'El perdón' (2015), de nuevo Enrique Iglesias con 'Duele el corazón' (2016) y el 'Despacito' de Luis Fonsi hacían mover las caderas en las listas españolas. Por otro lado, fuera de nuestras fronteras se decantaban por otros éxitos y estilos: 'Happy', de Pharrell Williams (2014); 'Lean on', de Major Lazer (2015); 'One dance', de Drake (2016) y 'Shape of you', de Ed Sheeran (2017).

Lo más escuchado año a año 2008: The Killers – «Human» 2009: The Black Eyed Peas – «I Gotta Feeling» 2010: Eminem, Rihanna – «Love The Way You Lie» 2011: Don Omar, Lucenzo – «Danza Kuduro» 2012: Gotye, Kimbra – «Somebody That I Used To Know» 2013: Macklemore & Ryan Lewis – «Can't Hold Us» (feat. Ray Dalton) 2014: Pharrell Williams – «Happy» – de Gru, mi villano favorito 2 2015: Major Lazer, MØ, DJ Snake – «Lean On» 2016: Drake – «One Dance» 2017: Ed Sheeran – «Shape of You»

Lo más escuchado en España 2008: Coldplay – «Viva La Vida» 2009: The Black Eyed Peas – «I Gotta Feeling» 2010: Eminem, Rihanna – «Love The Way You Lie» 2011: Don Omar, Lucenzo – «Danza Kuduro» 2012: Gotye, Kimbra – «Somebody That I Used To Know» 2013: Macklemore & Ryan Lewis – «Thrift Shop» (feat. Wanz) 2014: Enrique Iglesias – «Bailando - Spanish Version» 2015: Nicky Jam – «El Perdón» 2016: Enrique Iglesias – «Duele el Corazón» 2017: Luis Fonsi, Daddy Yankee – «Despacito»

Los artistas más escuchados Drake Ed Sheeran Eminem The Weeknd Rihanna Kanye West Coldplay Justin Bieber Calvin Harris Ariana Grande