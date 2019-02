Xiaomi marca el precio del 5G

El pistoletazo de salida se produjo el pasado miércoles con la jugada fuera del tablero del Mobile World Congress de Xiaomi y Samsung pero hoy es día clave en Barcelona. La china y la surcoreana no quisieron esperar a la cita tecnológica de la ciudad condal para lograr los flashes individualizados en una carrera de fondo por lanzar el mejor terminal del año. El Mi9 y el Galaxy S10 abrieron fuego en una semana que concluirá con un domingo descafeinado en cuanto a presentaciones de smartphones debido a las mil y una filtraciones que recorren la red en los últimos tiempos.

El primero en salir al ruedo fue Xiaomi con su Mi9, la apuesta premium para la alta gama de la empresa china, que contraprogramó su acto del miércoles con el de Samsung con el deseo de resaltar su terminal frente al S10 de la surcoreana, y enfatizar de esta manera su relación calidad-precio. También quisieron madrugar este domingo para terminar de contarle al mundo su novedades y sobre todo, presumir de cifras. No solo de móviles vendidos, también de los populares patinetes eléctricos que recorren últimamente las ciudades y aceras españolas o del Internet de las Cosas, en el que Xiaomi cuenta con 132 millones de dispositivos conectados en el hogar, según han contado esta mañana en un evento organizado en el Palacio de Congresos de Barcelona y en el que han mostrado un pequeño hogar inteligente. No obstante, nada nuevo que no se haya escuchado antes a otros fabricantes, como el uso cercano del 5G y sus pruebas realizadas. Habrá que ver su funcionamiento o aprovechamiento. El primer teléfono de la compañía en incorporarlo será el Mi MIX 3, un terminal con algún toque de distinción como una cámara deslizante en un diseño sin marcos que llegará en mayo y tendrá un precio de 599 euros, según han desvelado hoy.

La compañía china puso mucho énfasis en el diseño del Mi9, aunque todos los datos salvo el precio ya se conocían. Y serán 499 euros para un teléfono de pantalla infinita y 6,4 pulgadas en el que destaca una triple cámara con resolución de 48 megapíxeles y la asistencia de la inteligencia artificial. La compañía pretende competir así con el resto de sus rivales como Huawei, Oppo o Samsung, que ya presentaron esta novedad tras el verano pasado; y cuyos móviles más potentes de este año también la llevarán. O incluso más. Como es el caso del Galaxy S10, que lleva hasta cinco: dos delanteras y tres traseras. Se trata de otro móvil de características premium con el que el gigante surcoreano quiere reinar entre los topes de gama de los dispositivos Android y dar guerra a Apple, que un año más pasa de asistir al Mobile.

El mayor fabricante de móviles a nivel mundial ha puesto toda la carne en el asador para recuperar cuota de mercado con este modelo, después de que su antecesor -el Galaxy S9- no cumpliese expectativas.

De esta forma, el S10 llega en tres versiones para competir con el Iphone, que ya tuvo su triplete en el mes de septiembre. Algunas de ellas no saldrán al mercado de inmediato, como es el caso del S10 con tecnología 5G que lo hará el próximo verano. En cuanto a precios recomendados por el fabricante, el S10 costaría más del doble que el Mi 9. Y sí, hay diferencias entre ambos terminales, pero no tantas como para justificar semejante disparidad monetaria.

Por otro lado, en un Mobile con las expectativas de los móviles plegables, Samsung aprovechó para adelantarse a la competencia y mostrar al mundo el Galaxy Fold, un terminal con hasta seis cámaras, cerrado ofrece una pantalla de 4.6 pulgadas y que abierto crece hasta las 7.3. Estará a la venta desde el próximo 26 de abril y no es apto para todos los bolsillos ni para todos los perfiles: 1980 dólares, que al cambio serían unos 1750 euros.

Ya en los prolegómenos del Mobile fue Oppo la más madrugadora. El sábado prometió móviles con 5G y una triple cámara con zoom de 10 aumentos para sus nuevos dispositivos. Eso sí, sin fecha ni materialización. Y mucho menos móvil que lo lleve. La compañía reveló su nuevo sistema de fotografía formado por una cámara de triple lente compuesta por un teleobjetivo, un objetivo gran angular con ángulo de visión 120 grados y una cámara principal. El sistema cuenta con un sensor principal de 48MP y el sorprendente zoom 'Lossless' de 10 aumentos sin perder calidad.

La marca china de BBK, a la que también pertenecen Vivo y OnePlus, anunció que su primer smartphone 5G estará equipado con procesador Qualcomm Snapdragon 855, el mismo que porta el Samsung Galaxy S10.

Hablando ya de los lanzamientos que se realizarán en las próximas horas o días, la compañía también surcoreana LG ha optado por el MWC de Barcelona para lanzar sus LG V50 y LG G8 ThinQ, llamados a competir en la misma liga que el Samsung S10 y el Xiaomi Mi 9. El LG V50 sería el primero de la compañía en incorporar tecnología 5G.

Otra de las marcas clásicas, la japonesa Sony, ha reservado la mañana del 25 de febrero, dentro del Mobile World Congress, para presentar presumiblemente sus nuevos modelos Xperia. Sony no termina de despegar en el mercado de la telefonía móvil y sus terminales, aunque de indudable calidad, apenas cumplen expectativas comerciales.

Un poco más adelante, el 26 de marzo, la compañía china Huawei presentará su P30 Pro, que promete ser un sucesor mejorado del P20 Pro y hacer las delicias de los amantes de la fotografía. El P30 Pro incorporará un sistema de cámara trasera integrada por cuatro sensores, diseñada por la mítica compañía fotográfica Leica.