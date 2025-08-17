El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gorka Antón, durante su espectáculo en La Tramoya de Bilbao Zigor Aldama

Gorka Antón | Psicólogo y gogó

Un verano a la última
«La barra es mi terapia»

Gorka Antón ·

Es psicólogo de lunes a viernes y los fines de semana aprovecha para dar rienda suelta a su pasión: «Yo pongo el límite»

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:06

Escucha la noticia

5 min.

Entre semana, Gorka Antón saca provecho a su título de psicología y pasa consulta en el sobrio salón de su casa, en la localidad vizcaína ... de Las Arenas. Para trabajar el fin de semana, sin embargo, se prepara en una habitación más pequeña, presidida por una barra de 'pole dance' y con el suelo cubierto por unas colchonetas que amortiguan las caídas. Ahí es donde da rienda suelta a su pasión: la acrobacia y el baile exótico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  2. 2 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  3. 3 Los fuegos que asolan los entornos naturales de Asturias tiñen el cielo de naranja en toda la región
  4. 4 Asturias advierte: «Nos quedan 48 horas complicadas por los incendios forestales»
  5. 5 Asturias arde de oriente a occidente: ya hay desalojos, el fuego obliga a sumar medios y cierra entornos naturales
  6. 6 La Lotería Nacional deja un segundo premio en Asturias
  7. 7

    Lección de primera para empezar
  8. 8 Ramón Méndez, responsable de Comunicación de Coca-Cola «Lo que está pasando con el cóctel de la Paloma es increíble»
  9. 9

    El Sporting y Daniel Luna, a cerrar su cesión tras esta jornada
  10. 10 Genestoso, en vilo: «Hemos resguardado a nuestros animales. El fuego sigue descontrolado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «La barra es mi terapia»

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

«La barra es mi terapia»