¿Hay que beber 2 litros de agua?

«Beber agua durante las comidas no ralentiza la digestión»

Se escucha una advertencia que es falsa: no bebas agua mientras comes porque ralentizas el proceso de la digestión. No solo no es cierto, sino que conviene beber durante las comidas, antes, después... «La digestión es un proceso largo y els estómago deja pasar ese agua quer tomamos. El píloro es una válcula que da acceso desde el estómago al intestino. Esa válvula se abre y por ahí pasa el agua que ingerimos mientras el 'bolo' de comida que hemos ingerido sigue su proceso de digestión en el estómago sin verse afectado por ese agua. De hecho, lo que comemos lo expulsamos entre 24 y 48 horas más tarde», explica el nutricionista Giuseppe Russolillo. Tampoco es malo beber mientras hacemos ejercicio (siempre que no sea de golpe). «Conviene hidratarse antes de ejercitarnos, mientras lo hacemos y al terminar».