Vivir | Salud

Cuatro fórmulas para que nos 'resbale' el estrés del trabajo

Ya es la segunda causa de baja laboral en España

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:04

Todos conocemos a algunas personas inmunes al estrés laboral, que a menudo despiertan comentarios de admiración por este 'superpoder'. Gente tocada de la mano de ... Dios pero que para nada es representativa del común de los mortales. Poca gente se libra. De hecho, según datos del Ministerio de Sanidad, el estrés ya es la segunda causa de baja laboral después de las dolencias musculoesqueléticas. Hace dos años se tocó techo y llegó a haber casi 600.000 trabajadores con incapacidades temporales por trastornos mentales y de comportamiento. ¿Qué pasa para que el estrés laboral nos socave la salud y el ánimo de este modo? «Cada vez más investigaciones sugieren que, en la mayoría de los casos, las causas no son nuestros mecanismos de afrontamiento defectuosos, sino que están profundamente arraigadas en nuestros entornos laborales. Es decir, no estamos fallando como personas, estamos siendo sobrecargados por sistemas de trabajo insostenibles», asegura la psicóloga y escritora Valeria Sabater. La gran pregunta es: ¿podemos hacernos fuertes frente al estrés y que nos 'resbale' todo lo posible? He aquí cuatro maneras de 'torearlo' mejor.

logo

