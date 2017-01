Consejos para afrontar la ola de frío siberiano que llega a Asturias

En cuestión de horas, una masa de frío siberiano cubrirá el país y bajará los termómetros a niveles poco habituales. De hecho, hace dos años que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no emite un aviso por una ola de frío, que dejará temperaturas de hasta quince grados bajo cero e, incluso, en distintos puntos de la geografía nacional, nieve a nivel del mar.

Esas bajas temperaturas se dejarán sentir en todo el Principado, con valores negativos en Oviedo o Cangas del Narcea, pero serán especialmente acusadas en territorios de montaña como Ponga o Somiedo, donde se prevé que el mercurio descienda hasta los 14 y los 13 grados. Será a finales de semana, cuando se espera que acabe esta ola de frío.

Hasta entonces, ¿cómo lidiar con la ola de frío? Las principales recomendaciones de Protección Civil se dirigen a mayores y niños. Ante el descenso brusco de temperatura, no es conveniente que salgan a la calle y todo el que tenga que hacerlo debe llevar rostro, cabeza y manos protegidos, pero no prendas gruesas. Es mejor llevar varias prendas ligeras superpuestas y evitar las ajustadas, para que circule el aire y actúe como aislante.

Otros consejos de seguridad que plantea el 112 Asturias, es que no se deben realizar ejercicios físicos excesivos al aire libre, porque “el frío no es bueno para el corazón”, y extremar las precauciones con los sistemas de calefacción, como estufas de carbón o gas, para que no se produzcan intoxicaciones.

Mantenerse informado de la previsión meteorológica, tener a mano un teléfono móvil con la batería cargada, disponer de una linterna y pilas y un botiquín de primeros auxilios son otras de las recomendaciones esenciales para afrontar la ola de frío.

Por su puesto, si se vive en zonas de montaña que pudieran quedar temporalmente aisladas por el la acumulación de nieve o intensas heladas, debe contarse con el aprovisionamiento adecuado de alimentos, medicinas y combustible y asegurarse de que tejados y ventanas están en condiciones óptimas para soportar el temporal.

Y en la carretera...

Ante un temporal de frío y nieve de estas características, que puede llegar a cortar carreteras u obligar a utilizar cadenas, se recomienda evitar los desplazamientos. No obstante, si es inevitable, hay que trate de hacerlo en transporte público o, al menos, de no viajar solo y siempre que vaya en vehículo particular, hacerlo “con radio, cadenas, pala, cuerda, una linterna, ropa de abrigo, una manta y alimentos ricos en calorías”, aconseja Protección Civil, que recuerda también que se debe llevar lleno el depósito de combustible.

Revisar frenos, neumáticos y sistemas de alumbrado del vehículo también es importante, así como reponer líquido anticongelante. Además, hay que evitar dormirse con el motor en marcha y tratar de mantener la ventilación del vehículo si se mantiene en marcha con la calefacción puesta.

Y lo más importante: ante la presencia de nieve, conduzca despacio, con suavidad y a una marcha reducida, sin hacer cambios bruscos de dirección y si se encuentra con una placa de hielo, no pise el freno.