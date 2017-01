Sal y quitanieves para combatir la ola de frío siberiano que llega a Asturias

Personal organizado, quitanieves en estado de revista y depósitos de sal totalmente llenos. Los ayuntamientos asturianos se han preparado para la ola de frío siberiano que, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), llega este martes a Asturias para desplomar los termómetros a valores de hasta 15 grados bajo cero.

Todos los ayuntamientos consultados dicen estar preparados para la oleada de frío, hielo y nieve, pero los dispositivos no son muy diferentes a los de otros inviernos. Así, por ejemplo, Aller, que puede registrar temperaturas de hasta menos diez grados, ya cuenta con varias toneladas de sal en sus depósitos y dispone de una quitanieves y un retén de cuatro empleados municipales, “sin perjuicio de que se puedan contratar empresas privadas” y se sume personal y maquinaria del Principado, precisa el alcalde, David Moreno. Laviana, por su parte, ha dispuesto ocho operarios y seis agentes de Policía Local para mantener despejadas las carreteras (para lo que cuentan con cuatro toneladas de sal) y asistir las necesidades de los vecinos, un patrón que se repite en Lena, que ha llenado los depósitos de sal y dispone de una pala y un tractor, “como todos los años, para intentar que no quede ningún pueblo incomunicado”.

Los preparativos son similares en los concejos de Oriente y Occidente. El Ayuntamiento de Cabrales cuenta con una minipala para limpiar carreteras y este año, como novedad, ha contratado un servicio privado para limpiar las carreteras locales. En Ponga, que el viernes puede registrar temperaturas de hasta -14 grados, también han hecho acopio y reparto de sal por distintos puntos del concejo para evitar el cierre de carreteras. Y es que, según apunta la concejala Luisa Crespo, “la previsión es que todas estén abiertas”.

El mantenimiento de las vías también es la principal preocupación en municipios como Somiedo o Cangas del Narcea. La receta se repite: personal municipal en alerta, sal llenando los depósitos, quitanieves preparadas y coordinación con el resto de administraciones para evitar catástrofes.

Al margen de las previsiones de los ayuntamientos, la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, que moviliza a 250 profesionales en el Plan de Viabilidad Invernal, ha dispuesto, entre otros medios, siete máquinas quitanieves dinámicas (turbofresa) y 31 camiones con cuña quitanieves. En cuanto a la sal, ha realizado acopios en los parques de Oviedo, Cabrales, Vegadeo y Cangas del Narcea, otros siete en silos ubicados en Laviana, Aguasmestas, Tineo, Cecos, Cabañaquinta, Arriondas y Grandas de Salime y una planta de salmuera en el parque de maquinaria de Oviedo, desde el que se coordinan los medios, con una capacidad de almacenamiento de 980 toneladas. En total, unas 2.000 toneladas de sal para evitar las situaciones de peligro que provoca el hielo.

Con todo, no es la nieve lo que inquieta, sino la previsión de fuertes heladas: “Todos los años es lo más problemático”, señala el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández Fervienda. Y “estamos muy acostumbrados a que todos los inviernos tengamos tramos de carreteras sin recibir un solo rayo de sol”, apunta José Víctor Rodríguez, regidor de Cangas del Narcea, quien detalla que el concejo dispone de cinco toneladas de sal y un fundente sólido para las zonas peatonales.

Pero no por conocido, el enemigo es más fácil de sortear. Por eso, no se baja la guardia y desde Protección Civil se insiste en que hay que evitar los desplazamientos por carretera y que si no queda más remedio, deben hacerse con el depósito del coche lleno de combustible, el teléfono con la batería cargada y a una velocidad lenta y con marchas cortas en las bajadas y largas en las subidas.