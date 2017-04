La Guardia Civil vincula los incendios al fin de los acotamientos al pastoreo

La lluvia caída en las últimas horas permitía al Gobierno del Principado desactivar ayer por la tarde el Plan de Incendios Forestales (INFOPA). Tras permanecer seis días activo a causa de una oleada de fuegos que ha arrasado más de dos mil hectáreas de terreno en Asturias, ayer por la tarde se contabilizaban seis incendios forestales en cuatro concejos. Solo uno de ellos, el de Vigaña en el municipio de Belmonte de Miranda, continuaba activo mientras que los otros cinco permanecían controlados. Y, cerca de las once de la noche, el SEPA informaba de que ya no quedaba ya ningún incendio forestal en Asturias. Todos quedaron apagados.

Se puso fin así a una oleada de incendios que llegó a afectar a veinticuatro concejos y a mantener activos de forma simultánea 39 focos. Y, también, durante la jornada de ayer se daban a conocer las primeras pesquisas de la Guardia Civil. El coronel Javier Almiñana vinculaba los incendios con la modificación de la Ley de Montes, aprobada por el Parlamento asturiano hace apenas un mes a propuesta del PP y que permite extender el aprovechamiento a los pastos quemados.

«No podríamos decir aún cuál ha sido el fin, pero pensamos que es por el tema del pastoreo, que se hace para recuperar pastos, porque con la modificación de la norma ahora se pueden explotar los pastos una vez quemados, cosa que antes no se podía», indicaba Almiñana. Aunque la investigación aún no ha culminado, el coronel de la Guardia Civil apunta que más de un noventa por ciento de los fuegos han sido provocados. En ellos, insistió, «tiene mucho que ver la mano del hombre».

Mientras, el Gobierno del Principado, apelaba a la «prudencia». El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, puntualizaba que algunas de las zonas quemadas no tienen interés ganadero y recordaba que los incendios no son un problema exclusivo de Asturias, pues en los últimos días han afectado también a las comunidades de Galicia y Castilla y León. Y el delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, se mostraba partidario de esperar a los resultados de la investigación para señalar culpables. «Creo que se debe llegar a acuerdos entre las fuerzas políticas, los ganaderos e incluso los ecologistas», señalaba De Lorenzo, que abogó por un pacto que incluya «planificación» para que las quemas de matorral se produzcan en «los momentos oportunos meteorológicamente» y «no furtivamente». Más dura fue la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, que cargó contra el coronel Almiñana, cuyas declaraciones tildó de «desafortunadas». «Estoy en absoluto desacuerdo con las declaraciones que el coronel de Asturias hizo en relación a los incendios», añadió. «Las características de los terrenos afectados no pueden llevar a esa conclusión de ninguna de las maneras», defendió Fernández.

Patronal y sindicatos de los sectores afectados por los incendios también hacían sus valoraciones. La secretaria general del sindicato agrario COAG-Asturias, Mercedes Cruzado, desliga los incendios de la modificación de los acotamientos. «No tiene absolutamente nada que ver, hace dos navidades también hubo una oleada de incendios y no estaba cambiada la Ley de Montes. Esto es una desgraciada casualidad y, además, la mayor parte de lo que se está quemando no es terreno que sirva para pastos», decía Cruzado.

La secretaria general del sindicato agrario indicaba también que los ganaderos y personas que habitan en los pueblos son las principales víctimas de los incendios: «El daño es muy grande, se queman sus propiedades, el ganado y la maquinaria e incluso las casas están en peligro». Distinta opinión mantiene la patronal del sector forestal, de la madera y el mueble, Asmadera, que expresaba su «preocupación» ante la oleada de fuegos y decía tener «muy presente la reciente anulación de los acotamientos a los terrenos incendiados, así como los daños que causan los lobos a los ganaderos». La patronal reclama al Principado que le traslade cuanto antes los datos de la superficie forestal afectada para determinar las pérdidas de sus empresas asociadas.

Condena a un ganadero

Por otra parte, ayer se conocía una sentencia por la que se condena a un ganadero de Caso por provocar un incendio forestal en el Parque Natural de Redes.

La sentencia, que aún no es firme, establece un año de prisión para el ganadero y una multa de 8.000 euros por los gastos de extinción y daños medioambientales causados.