«Lo importante es saber a qué precio va a estar disponible»

«El precio de los medicamentos no es un problema restringido a países en vía de desarrollo, amenaza a los sistemas sanitarios de Europa». Bajo esta premisa se puso ayer en marcha en Asturias 'No es sano', campaña que desde 2015 aglutina a organizaciones sanitarias, pacientes y ONG. La evidencia de la problemática, dicen los expertos, se constató en España a raíz del elevado precio del tratamiento para la hepatitis C. «Por primera vez hay restricciones de uso en un medicamento demostrado útil», señalaba Sergio Calleja, neurólogo del HUCA y uno de los ponentes en la mesa redonda celebrada en el Ridea (Real Instituto de Estudios Asturianos).

Los colectivos integrados en 'No es sano' denuncian la «opacidad» de la industria farmacéutica a la hora de fijar los precios. «Queremos traer el debate a las comunidades autónomas para que sean conscientes de que no pueden pagar tratamientos al precio, por ejemplo, del Sovaldi (medicamento para la hepatitis C). Es un elemento que puede romper el sistema», indicó Irene Bernal, coordinadora de políticas de esta campaña. La ampliación del tratamiento acordada ayer entre ministerio y comunidades era recibida en este colectivo como una «buenísima noticia». Aunque, puntualizaba Mónica Cavagna, responsable de salud en la Organización de Consumidores y Usuarios, «lo importante es saber a qué precios va a estar disponible». Una de las soluciones que apuntan pasa por crear consorcios públicos de investigación y limitar el papel de la industria a la distribución. Responsables de esta iniciativa y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública se reúnen hoy con los grupos de la Junta.