El patrón de los pescadores de Candás dimite y deja la lonja bajo una directiva interina

El patrón mayor de la cofradía de pescadores de Candás, José Ángel Gutiérrez, ha presentado su renuncia al cargo alegando motivos personales al estar jubilado. Su decisión deja en manos de una directiva interina la gestión de la lonja. Según ha explicado a este periódico, «mi decisión la hice efectiva el pasado mes de enero quedando la lonja en manos de los socios hasta que se cumpla el mandato, que será en 2019». Será entre septiembre y octubre cuando la Dirección General de Pesca convoque elecciones en todas las cofradías. Entonces se produzca el relevo oficial en Candás.

De momento, ninguno de los socios ha querido asumir el cargo de patrón mayor. Por esta razón, varios integrantes de la actual junta directiva se encargarán de la gestión hasta que la situación se vuelva a normalizar tras el verano. En concreto, se trata de un tripartido en el que se encuentra su hijo, Ángel Gutiérrez. Entre ellos, elegirán -cuando llegue el momento- al futuro portavoz que les representará en los actos oficiales. «Existe la posibilidad de que cuando tengan lugar las elecciones no se presenten candidatos. De suceder esto, sería una gestora la encargada de la lonja como sucedió en Tapia de Casariego, pero no creo que se vaya a dar este caso en Candás. Mi obligación ahora es asesorar a los que están, pero dejé de tomar decisiones en enero y no tengo fuerzas ya para seguir luchando por este sector», explica Gutiérrez.

Dieciséis años en el cargo

José Ángel Gutiérrez, presidió la cofradía durante dos etapas distintas. En ambos mandatos, se ha caracterizado especialmente por sus demandas en la línea de mejorar las condiciones del puerto de Candás y de los pescadores. Durante los cerca de dieciséis años que estuvo al frente se llevaron a cabo importantes obras en materia de equipamientos portuarios. Ahora considera que «ya llegó el momento del relevo y dar paso a las nuevas generaciones de marineros».