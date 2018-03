El PP alerta sobre el deterioro de las pinturas rupestres de Tito Bustillo Manuel del Castillo, Marifé Gómez, Susana Otero, Pedro de Rueda, Juan Manuel Blanco y Ruperto Alonso ayer, a las puertas del Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo, en Ribadesella. / JUAN LLACA Los populares registrarán una iniciativa en la Junta General para reforzar las medidas de conservación en la cueva paleolítica riosellana JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Miércoles, 28 marzo 2018, 00:18

El Partido Popular ha hecho público un informe que alerta sobre el deterioro de las pinturas rupestres de Tito Bustillo y anuncia una iniciativa parlamentaria encaminada a reforzar las medidas de conservación en la cueva paleolítica riosellana. La proposición fue presentada este martes en el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo por los diputados Marifé Gómez, Manuel del Castillo y Pedro de Rueda.

Fue este último, el portavoz de Cultura del PP en la Junta General del Principado, quien manifestó su preocupación por el deterioro de las pinturas en las últimas décadas. «Nosotros estamos en posesión de un informe, que también conoce el Principado, en el que se advierte sobre las filtraciones de aguas contaminadas con purines, coliformes y amoniaco que están restando brillo a las pinturas», afirmó.

Según De Pedro, el deterioro es «evidente» y ha sido ratificado por las personas que conocen la cueva desde su descubrimiento, hace medio siglo. Tanto por las que han trabajado en su interior como por aquellas otras que participaron en su descubrimiento en el mes de abril de 1968. Entre estas últimas, Ruperto Álvarez Romero, presente en una rueda de prensa a la que también asistió el presidente de los populares locales, Juan Manuel Blanco. «Es una pena que se descuide así algo que la naturaleza conservó durante miles de años», lamentó Álvarez Romero, quien aseveró que «las pinturas se están degradando, ya no tienen la intensidad que tenían cuando las descubrimos». Y advirtió que, de seguir así, «igual ya no celebramos ni los 75 ni los cien años de Tito Bustillo».

«Queremos que este asunto se tome en serio y se monitorice el nivel de humedad de la cueva para que este bien cultural se preserve y se conserve. Si no lo controlamos, podemos echarlo a perder, algo que nos parecería dramático para la cultura asturiana y un malísimo ejemplo para las generaciones venideras», añadió por su parte De Rueda.

En su propuesta, el PP pedirá la tala de los eucaliptos que crecen en la superficie del macizo de Ardines, controles exhaustivos en el interior de la caverna y el saneamiento de la cuenca del río San Miguel, afluente del Sella que atraviesa la cavidad.

Sobre este último proyecto, el Gobierno regional ha incluido una partida de 250.000 euros en la Ley de Crédito Extraordinario de 2018 para mejorar el impulsor de Sebreñu. La alcaldesa espera que este sea «un primer paso» para la futura construcción del colector que recoja las aguas residuales que ahora se vierten directamente al río San Miguel.

Más promoción

Los populares también reclamarán mayor promoción para esta cueva en el año en el que se cumple el 50 Aniversario de su descubrimiento y décimo de su declaración como Patrimonio de la Humanidad. «Es inaceptable que no se haya hecho nada. No existe ni un logo del aniversario. Nada. Lo poco que existe son iniciativas privadas muy loables, pero que no cuentan con el apoyo que deberían tener del Principado de Asturias», censuró De Rueda.

Entre tanto, la cueva se abrirá al público hoy mismo, tras el cierre provisional del domingo debido a las intensas lluvias y la crecida del río San Miguel por su interior. No obstante, se recomienda que los visitantes acudan con calzado adecuado y extremen las precauciones debido al suelo resbaladizo en algunas zonas.

El de Tito Bustillo es uno de los conjuntos rupestres mundiales del arte paleolítico. En julio de 2008 fue declarado, junto a otras cuatro cuevas asturianas y nueve más de Cantabria y el País Vasco, Patrimonio de la Humanidad por sus extraordinarias manifestaciones de arte rupestre.