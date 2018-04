«Es escandaloso que Cultura no tenga informes de Tito Bustillo», dice el PP Formaciones de estalactictas, estalagmitas y una columna en la cueva riosellana de Tito Bustillo. / ACEBAL Los populares se reafirman en la existencia del análisis que alerta de la conservación y «retan» al Principado a monitorizar a diario la cueva GLORIA POMARADA RIBADESELLA. Domingo, 8 abril 2018, 00:47

«El informe existe y se trasladó al Principado en su momento». El Partido Popular se reafirma así en lo apuntado el pasado marzo sobre el estado de conservación de la cueva riosellana de Tito Bustillo, Patrimonio de la Humanidad. Su afirmación, dicen, está basada en un documento elaborado por expertos y del que el Principado también tuvo copia.

Sin embargo, en su visita de este viernes a la cueva, el consejero de Cultura, Genaro Alonso, rechazaba que en su departamento existan tales informes e instaba al PP a «darlos a conocer para tomar medidas si fuera el caso». «Se les facilitó, lo alucinante es que no lo tengan. Y si no ellos mismos deberían haber encargado un informe», señala el diputado popular Pedro de Rueda, que tacha de «desafortunado» y «escandaloso» que el Principado «diga que no hay informe». El documento en cuestión, abunda, se remonta años atrás, «unos diez». Es por ello que temen que «esté en un cajón».

En aquel análisis las conclusiones apuntaban a que «las filtraciones de aguas contaminadas con purines, coliformes y amoniaco están restando brillo a las pinturas». Una década después de aquel análisis, De Rueda teme que la situación haya empeorado. «Uno de los descubridores, Ruperto Álvarez, las ha visto cientos de veces y él me dice que a simple vista se están deteriorando», sostiene el diputado regional. Rechaza, además, la explicación esgrimida por el consejero de Cultura, que apuntó a que las pinturas «cambian estacionalmente su visibilidad y su resolución, es una cuestión normal en todas las cuevas». «Cuando habla de lo que no sabe tiende a equivocarse», afea De Rueda.

Este mismo viernes la consejería de Cultura anunciaba que «trabaja actualmente» en la elaboración de un plan para evaluar el estado de conservación geológico-ambiental de Tito Bustillo. El proyecto, emprendido en colaboración con la Universidad de Oviedo, se extiende también a las otras cuatro cuevas asturianas declaradas Patrimonio de la Humanidad: La Peña en Candamo, La Covaciella en Cabrales, El Pindal en Ribadedeva y Llonín en Peñamellera Alta.

Para el caso concreto de la cueva riosellana, la propuesta de los populares pasa por monitorizar a diario cuestiones como la calidad del agua o las humedades. «Reto a que saquen los informes diarios, porque no los tienen. En las cuevas rupestres de Francia e incluso en Cantabria ya se hace», defiende De Rueda, que considera la situación de Tito Bustillo una muestra de la «irresponsabilidad del Principado en la gestión del patrimonio».

Pérdida de subvenciones

Las celebraciones por el cincuenta aniversario del descubrimiento de la cueva -adelantadas parcialmente esta semana y cuya presentación e inicio tendrá lugar el próximo viernes- también suscitan las críticas del PP. «Es lo mismo que pasa con los centenarios de Covadonga, no están tomándoselo en serio», reprocha De Rueda, que indica que se ha perdido la opción de conseguir subvenciones por la tardanza. La intención del diputado popular es presentar en la Junta una interpelación urgente en la que cuestionará al Principado tanto sobre el estado de conservación de la cueva como aspectos relativos a las celebraciones.