El Principado no tiene informes de daños en las pinturas de Tito Bustillo Columna formada en la cueva de Tito Bustillo. / FOTOS: NEL ACEBAL El consejero de Cultura insta al PP a presentar los documentos que apuntarían al mal estado de la cueva para «tomar medidas si fuera el caso» GLORIA POMARADA RIBADESELLA. Sábado, 7 abril 2018, 00:41

El informe señalado por el Partido Popular en las últimas semanas en el que «se advierte sobre las filtraciones de aguas contaminadas con purines, coliformes y amoniaco que están restando brillo a las pinturas» de la cueva de Tito Bustillo «no consta» en la consejería de Educación y Cultura. El titular del departamento, Genaro Alonso, manifestaba ayer en una visita a la cueva riosellana su desconocimiento sobre dicho documento e instaba a los populares a «presentarlo como es su deber». «Si el PP tienes esos informes técnicos es su obligación darlos a conocer para tomar medidas si fuera el caso», exigió el consejero.

A pesar de que en el Principado dicen no tener constancia del informe, Alonso afirmó que ello «no es óbice para nuestra preocupación por el estado de las pinturas». En este sentido, trató de despejar los temores por su conservación señalando que las pinturas «cambian estacionalmente su visibilidad y su resolución, es una cuestión normal en todas las cuevas». No obstante, Patrimonio «trabaja actualmente, en colaboración con la Universidad de Oviedo, en la elaboración de un plan para evaluar el estado de conservación geológico-ambiental de Tito Bustillo y de las otras cuatro cuevas asturianas declaradas Patrimonio de la Humanidad», apuntaron desde su consejería. Otro de los riesgos de la cueva de arte paleolítico es el río San Miguel, cuya crecida durante el último temporal de finales de marzo ocasionó el cierre del conjunto. El saneamiento del arroyo subterráneo cuenta con una partida de 250.000 euros en la ley de crédito extraordinario del Gobierno regional, si bien el consejero señaló que por el momento no disponen de fechas para su ejecución. «Está en estudio con Medio Ambiente», precisó Alonso. Recordó, además, que el río San Miguel «es un elemento esencial de la cueva, la originó y tiene que mantenerla y para ello tienen que estar en el mejor estado las aguas, igual que todo el entorno». En ese sentido, «los eucaliptos también preocupan porque no pueden ser un elemento que deteriore», afirmó. La inversión señalada por el Principado desde 2003 en Tito Bustillo es de más de 2,5 millones, de los cuales 2,2 millones se han destinado a la financiación del centro de arte y 322.500 a la investigación geológica y arqueológica.

3.946 visitantes desde marzo

Otro de los datos dados a conocer ayer sobre el conjunto rupestre por la consejería es el del número de visitantes. Desde su apertura esta temporada, el pasado 1 de marzo, 3.946 personas han pasado por la cueva. El pasado 2017, la cifra anual dejó un total de 43.293 visitantes y 68.767 usuarios, mientras que desde su apertura el centro de arte rupestre ha recibido a 320.312 personas. Desde Cultura explicaron que no existe intención de alterar este 2018 el régimen de visitas a la cueva a pesar de coincidir con el cincuenta aniversario de su descubrimiento.

La efeméride fue precisamente el motivo que ayer llevó al consejero, acompañado de la directora de Patrimonio, Otilia Requejo, y la alcaldesa de Ribadesella, Charo Fernández, a visitar la cueva y adelantar el programa de actividades previsto. Entre los eventos se incluyen una exposición comisariada por Rodrigo Balbín, que se inaugurará el 29 de junio en el centro de arte rupestre, así como un homenaje a su figura. Considerado como uno de los principales investigadores de la cueva, recibirá los reconocimientos el 24 de agosto, junto a su equipo, y el 19 de octubre, en el Museo Arqueológico. Además, el 17 de agosto se presentará el documental 'Tito Bustillo, 50 años del descubrimiento', de Pablo Casanueva y Dolores Álvarez, financiando por la Consejería. Al programa se suman talleres infantiles, visitas teatralizadas y recorridos ornitológicos por el macizo de Ardines. Está previsto que el listado completo de actividades se presente el próximo viernes.