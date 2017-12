El Niemeyer estrena 2018 con jazz, rockabilly y música clásica Guillermo Turina y Eva del Cam. / ZABET El centro cultural programa cinco conciertos para el primer trimestre del año EVA FANJUL AVILÉS. Viernes, 29 diciembre 2017, 01:03

La programación del Centro Niemeyer para el primer trimestre del año incluye cinco conciertos muy distintos que van desde la música clásica al rockabilly, pasando también por el blues y el jazz. El nuevo ciclo Suena la Cúpula ofrecerá un concierto cada mes. El primero de ellos tendrá lugar el 28 de enero, a las 13 horas, y correrá a cargo del polifacético pianista y compositor Juanjo Ochoa, cuyo estilo bebe de numerosas influencias como el minimalismo, la música contemporánea o la clásica. Su concierto, 'In Progress', es recorrido por sus últimas composiciones escénicas y varios temas inéditos.

La siguiente cita será el domingo, 25 de febrero, a la misma hora, con el concierto de violonchelo y clave 'Les Goûts Réunis', que será interpretado por Guillermo Turina y Eva del Campo. La actividad del ciclo durante el primer trimestre del año concluirá el domingo, 11 de marzo, con el concierto 'Harmonías Divinas', del violinista Jesús Rodolfo.

El contrapunto a la música clásica lo pondrá Flamingo Tours el 9 de febrero, a las 22.30 horas. La banda, liderada por Myriam Swuanson, presenta su primer álbum 'Right on time' lleno de 'rhythm and blues', soul profundo, surf frenético y trepidante rockabilly.

El jazz llegará la Niemeyer el viernes 23 de febrero, a las 21 horas, de la mano de Sumrá. La formación, con 21 años de trayectoria, está considerada uno de los referentes del jazz contemporáneo con su composición del formato piano trío de jazz.

Las entradas para estos conciertos están a la venta desde hoy. Los del ciclo de Suena la Cúpula tienen un precio de cinco euros, tres para los socios del Club Cultura que adquieran las entradas con dos semanas de antelación. La entrada para Flamingo Tours cuesta ocho euros y 6,40 euros para los socios del Club Cultura hasta el 26 de enero. Y el precio para la actuación de Sumrá es de diez euros, ocho para los socios del Club Cultura hasta el 9 de febrero. Las localidades pueden adquirirse a través de las vías habituales tanto presenciales como telemáticas.