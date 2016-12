El sorprendente cambio físico de George Michael

Un paro cardíaco podría ser la causa del inesperado fallecimiento, este lunes, de cantante británico George Michael a los 53 años. Así lo ha apuntado su agente, Michael Lippman, a la revista estadounidense Billboard, al tiempo que ha detallado que murió en la cama. Por su parte, la policía ha indicado que el suceso «no es sospechoso».

La muerte del genial compositor ha causado una profunda conmoción a sus millones de seguidores y en sus compañeros de profesión. Y es que pocos sabían que, al parecer, Michael estaba luchando por bajar de peso desde hace meses, según publica la revista TMZ. Las imágenes que han trascendido, tomadas en mitad de septiembre en un restaurante en Inglaterra, revelan un importante deterioro de su aspecto después de haber ganado mucho peso.

El cantante se hizo famoso al frente de su banda Wham! y vendió más de 100 millones de álbumes a lo largo de su carrera. Alcanzó el estrellato con hits comerciales como Wake Me Up, que le lanzaron a la fama mundial mediados de los ochenta. Cuando inició su carrera en solitario también lo hizo de forma fulgurante. Fue en 1987 con el disco Faith, que se convirtió en el más vendido de su carrera. En álbum, que mezclaba estilos de todo tipo, incluía canciones como la propia Faith y I Want Your Sex. El nombre de George Michael se equiparaba en aquel momento incluso al de estrellas como Michael Jackson o Prince.