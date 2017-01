'La La Land', gran favorita para los Oscar

La Academia de Hollywood desvela este mediodía la lista de nominados a los premios Oscar, los galardones más codiciados de la industria del cine, que se entregarán en una ceremonia el próximo 26 de febrero. Tras arrasar en los Globos de Oro, donde se llevó premio en las siete categorías en las que competía, parte como clara favorita la película 'La La Land', el tributo de Damien Chazelle a la época de oro de los musicales de Estados Unidos. También sus protagonistas, Ryan Gosling y Emma Stone, suenan como favoritos por su trabajo interpretativo.

Junto a 'La La Land' se perfilan igualmente favoritas las cinta 'Manchester frente al mar' y 'Moonligt'. Esta última, protagonizada por un adolescente afroamericano que crece en medio de las drogas en Miami -y que ganó el Globo de Oro al Mejor Drama-, ha conseguido calmar en parte a quienes critican la escasºa representación de la diversidad racial en las nominaciones. Una cuestión que generó un movimiento bajo la etiqueta #OscarsSoWhite (Oscars Muy Blancos) y que denunciaba que ningún actor, actriz ni director negros habían estado presentes en las nominaciones de 2015 ni 2016.

Escena de 'Figuras ocultas'.

En esta edición, además de 'Moonlight' triunfa en el cine y entre los críticos especializados 'Figuras ocultas', una cinta que pone luz al trabajo en la sombra de un grupo de pioneras, el de las mujeres negras que calculaban la trayectoria de los viajes espaciales en la NASA antes de la irrupción de los ordenadores. También la película 'Fences', la historia de un prometedor jugador de béisbol afroamericano que tendrá que conformarse con un trabajo de basurero en el Pittsburgh de los años 50.

En cuanto a las actrices, además de Emma Stone por 'La La Land' y Viola Davis por 'Fences', suena con fuerza Amy Adams por 'Arrival' y Natalie Portman por su interpretación de la ex primera dama de EE UU Jacqueline Kennedy.

Respecto a los actores, además de Ryan Gosling por 'La La Land' suenan con fuerza Denzel Washington por 'Fences' (película que protagoniza y también dirige); así como Casey Affleck por su papel en 'Manchester sobre el mar', el dramático retrato de un hombre solitario que debe hacerse cargo de un sobrino huérfano.

Representación española

A falta de presencia española en la categoría de Mejor Película de habla no inglesa, la representación llega de la mano del corto, donde han sido preseleccionados en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción las piezas 'Timecode', de Juanjo Giménez, y 'Graffiti', de Lluís Quilez.

La última ronda de votaciones para los premios a la película extranjera se dirimirá entre nueve cintas: la alemana 'Toni Erdmann', de Maren Ade; la iraní 'The salesman', de Asghar Farhadi; la rusa 'Paradise', de Andrei Konchalovsky; la canadiense 'It's only the end of the world', de Xavier Dolan; la danesa 'Land of mine', de Martin Zandvliet; la australiana 'Tanna', de Bentley Dean y Martin Butler; la noruega 'The King's Choice', de Erik Poppe, la sueca 'A man called love', de Hannes Holm, y la suiza 'My life as a zucchini', de Claude Barras.