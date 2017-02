'Gran Hermano VIP': El polémico escupitajo de Alyson contra Aída Nízar

La entrada de Aída Nízar en 'Gran Hermano VIP' ha multiplicado por dos los conflictos en la casa. La tensión y el mal rollo reinan en Guadalix de la Sierra que ha vivido un polémico episodio. Las protagonistas: Alyson Eckmann y Aída. El último enfrentamiento entre ambas ha acabado con un escupitajo de la americana. Ha sido en el fregadero, aunque sus intenciones en un primer momento eran otras. «Lo hice contra los platos por no escupirle en la cara», dijo en el confesionario», dijo Alyson en el confesionario.

Como era de esperar, su acción ha tenido consecuencias y el súper le ha dado un toque de atención, además, sus compañeros le han recriminado la acción.

Aída no termina de sentirse a gusto en la casa de ‘Gran Hermano VIP’. La mediática concursante no siente complicidad con sus compañeros, en especial, con Alyson Eckmann. La fiesta zombie de anoche fue el detonante para que la americana estallase contra Aida.

«El super me ha llamado al confesionario y me ha echado la bronca por escupir, pero escupí por la rabia que me provoca», le explicaba Alyson a sus compañeros. Lo que no se sabe es si la dirección del programa de Telecinco tomará medidas más duras contra la participante.

El resto de habitantes de la casa, pese a no tener precisamente buena relación con Aída, han reprendido a Alyson porque, en su opinión, se trata de comportamientos agresivos que no se deben permitir.