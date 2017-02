Jorge Javier Vázquez estalla y pide a Telecinco que despida a Toño Sanchís

A Toño Sanchís le gusta hablar de audiencias. Lo demostró tras su salida de la casa de 'Gran Hermano VIP 5' cuando, segundos después de pisar el plató, interrogó a Jordi González para saber cómo estaba funcionando el 'reality'. Desde que saliera de Guadalix de la Sierra, el exrepresentante de Belén Esteban y colaborador de 'El programa de Ana Rosa', ha ahondado en su conflicto con 'Sálvame'.

Cansado de los ataques del mánager, Jorge Javier Vázquez ha decidido romper su silencio reclamando a la cadena que prescinda del colaborador si insiste en alegrarse públicamente cada vez que el espacio de las tardes de Telecinco pierde cuota de pantalla. «A veces bajamos un poquito en 'Sálvame Diario', que lo hacemos pocas veces porque gracias a ustedes vamos a hacer ocho años. Y yo no entiendo que a Toño, trabajando en esta cadena, y ganando dinero de esta cadena, se le permita hacerse eco de las malas noticias que afectan a programas de esta cadena. Yo, desde luego, no lo permitiría».

Sanchís suele dar publicidad en las redes sociales a la caída de audiencia que en algunas tardes está registrando el programa de Jorge Javier Vázquez en Telecinco. «A mí me hacen gracia las cosas de Toño, porque es muy obvio, hace cosas de niño pequeño, pero me parece una cuestión de lealtad alegrarte de las buenas noticias que suceden en tu cadena, no de las regulares o de las malas».