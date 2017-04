La espantada de Marcela en 'First Dates'

No hubo para oportunidad para el amor entre Marcela y Julio César en 'First Dates'. La manicurista se cerró en banda a la posibilidad de encontrar a su media naranja en el 'dating show' de Cuatro al negarse a cenar con su pretendiente. El rechazo no fue inmediato y la pareja sí que conversó unos minutos.

La falta de conexión entre ambos se palpó desde el primer momento. Una de las camareras del programa mostró a la mujer un vídeo del aspirante a conquistar su corazón. «Soy manicurista y me acabo de fijar en sus manos y eso ya es un punto negativo».

La cosa no mejoró al conocerse en persona. La cara de Marcela fue todo un poema y a la pregunta de si quería cenar con Julio César respondió escueta: «La verdad que no lo sé. Creo que es mejor no cenar». Lidia les dio la oportunidad de conversar unos minutos, pero el pretendiente de Marcela no tuvo ninguna oportunidad. «Si voy a elegir quiero un hombre alto, no quiero una persona bajita», sentenció ella.