'Supervivientes 2017': Bigote Arrocet se pasa de arrogante

La segunda gala de 'Supervivientes 2017' dio para mucho: reproches, expulsiones... Y castigos. En este caso el enfado lo ha protagonizado Jorge Javier Vázquez (en representación de la organización) con Bigote Arrocet por la desmotivación que ha mostrado durante toda la semana el humorista chileno. El presentador le preguntó que a qué se debía ese desinterés, si era una cuestión personal o por roces con sus compañeros. Y Bigote se pasó de fanfarrón. «Falta espacio y cosas para hacer. Yo no me aburro, pero falta acción y falta pasar fatiga. No me ha decepcionado la experiencia, pero la encuentro muy fácil», indicaba.

De hecho llegó a compar la estancia en el reality con su anterior paso por 'La isla de los famosos' (de Antena 3) y criticó que «limitan demasiado los movimientos en la isla». Y es que, Bigote prefiere no implicarse con sus compañeros y aunque afirma que existe una buena relación, se dedica a deambular por la playa, sin interactuar ni participar con sus iguales.

Después de que Arrocet diera rienda suelta a su actitud más engreída, Jorge Javier Vázquez ha transmitido al humorista que, desde dirección, le animaban a abandonar el reality show sin ningún tipo de perjuicio económico si sentía que el programa no había cumplido sus expectativas. En ese instante, Edmundo ha expresado su voluntad de querer seguir en el concurso, afirmando que no se había quejado «de nada».

No obstante, la organización del programa tuvo en cuenta sus palabras para imponer un castigo al novio de María Teresa Campos. Durante toda la semana, y hasta nuevo aviso, los supervivientes con los que convive solo podrán alimentarse con lo que él consiga. Una sanción que Bigote aceptó con una sonrisa y sin inmutarse. Viendo el desinterés, el presentador comunicó al concursante que podía abandonar la isla en cualquier momento y que la organización le daba permiso para hacerlo sin ser penalizado.

Ahora tendrá la responsabilidad de sustentar a todos sus compañeros, tarea nada fácil para el público pero parece ser que sí para él.