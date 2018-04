Alfred le regala a Amaia por Sant Jordi el libro de Albert Pla 'España de mierda' Amaia y Alfred posan con una flor en la boca. / Marta Pérez (Efe) Durante su estancia en la academia de 'Operación Triunfo', él ya habló del libro satírico a su pareja R. C. Lunes, 23 abril 2018, 22:20

Alfred (21 años) y Amaia (19), los representantes de RTVE en el próximo Festival de Eurovisión, viajarán el próximo 3 de mayo a Lisboa para preparar los ensayos de cara a la final, que se desarrollará el 12 de mayo (21.00 horas, TVE). Sin embargo, un regalo que le hizo el joven barcelonés a su pareja por el día de Sant Jordi amenaza con desestabilizar la tranquilidad que reina sobre ellos. Se trata del libro 'España de mierda', escrito por el cantautor Albert Pla y que Amaia recibió acompañada de la tradicional rosa roja con la que se suele obsequiar cada 23 de abril en Cataluña por el día de San Jordi, tal y como se puede observar en un vídeo subido por la pareja a Instagram.

A pesar del título, la novela no deja de ser una sátira de todo el país en la que se relata la travesía de Raúl Gadea, un cantante uruguayo, y Tito, su representante, durante una gira de conciertos por varias ciudades españolas. Su autor siempre ha negado que se trate de un ataque a España. Pero esto no ha impedido que muchos seguidores de la pareja hayan puesto el grito en el cielo resucitando las acusaciones de independentista que pesaban sobre Alfred. En su día, preguntado por este periódico sobre el tema, el joven alegó: «Voy a ser muy claro con esto, no lo voy a repetir. Nunca me he declarado independentista». Además, se trata de un detalle personal de la pareja: durante su estancia en la academia de 'Operación Triunfo', Alfred ya habló a Amaia sobre el libro.