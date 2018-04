El Lealtad se marcha a Tercera humillado Un momento del partido. / Oskar Matxín Los de Villaviciosa no pudieron frenar en ningún momento al conjunto vasco, que parecía de categoría superior a pesar de su rabiosa juventud CARLOS ORTIZ (OPTA) Sábado, 28 abril 2018, 22:10

Resultó triste el adiós del Lealtad a Segunda División B. Aguantó 25 minutos y luego recibió una goleada de escándalo en su visita a Lezama. Los de Villaviciosa no pudieron frenar en ningún momento a un Bilbao Athletic que parecía de categoría superior a pesar de su rabiosa juventud. Los de Garitano duermen en 'play off' después de una goleada que pudo ser mucho mayor.

8 Bilbao Athletic Simón, Sillero, Óscar Gil, Unai Bilbao, López (Rojo m. 60), Nolaskoain, Undabarrena, Muñoz, Íñigo Vicente, Guruzeta (Baqué m. 72) y Benito (Dopi mm. 57). 0 Lealtad Javi Porrón, Edu Payá (Borja Íñiguez m. 64), Carbonell (Agus Porto m.16), Álex Blanco, Mauri, Omar Hernández, Rodri, Álex Cruz, Jorge (Medori m. 64), Robert Martínez y Chema Moreno. Árbitro: Sergio Usón (colegio aragonés). Mostró tarjeta amarilla a los visitantes Mauri, Rodri y Álex Blanco. Incidencias: Lezama. 500 espectadores. Goles: 1-0, m.24: Íñigo Vicente. 2-0, m.34: Óscar Gil. 3-0, m. 49: Benito. 4-0, m. 52: Benito. 5-0, m. 56: Íñigo Vicente. 6-0, m. 58: Dopi. 7-0, m. 75: Undabarrena (de penalti). 8-0, m. 92: Baqué.

Roberto Aguirre dispuso en Vizcaya el mismo equipo que venció al Izarra en la jornada anterior. El técnico asturiano colocó a Omar Hernández de mediocentro y a Rodri de ayuda, pero éste presionaba a los centrales al sacar el balón. Al lesionarse Carbonell en los primeros minutos, Omar se colocó de central y el incorporado Agus Porto se quedó en la sala de máquinas. A duras penas los visitantes conseguían frenar a los rojiblancos que en diez minutos ya habían sacado cinco corners. Íñigo Vicente, que remataba suave a las manos de Javi Porrón, y Unai Bilbao, que envía de cabeza al larguero en un saque de esquina, pudieron adelantar a los suyos.

Los asturianos, agobiados por el empuje de los cachorros, salían esporádicamente a la contra y Álex Cruz, que se quedó sin ángulo y Chema Moreno gozaron de las primeras llegadas ante Simón. El delantero centro se la entregó mansamente al cancerbero alavés en inmejorable posición y a escasos metros de la portería. Un minuto después un extraordinario tanto en parábola de Íñigo Vicente abría el camino de la victoria local. Reaccionaron tímidamente los de Les Caleyes y el activo Rodri, por el centro, pudo igualar la contienda aunque la jugada terminó en el único saque de esquina que lanzaron en este período.

Fue un espejismo porque la avalancha vizcaína, con Benito avisando con disparos desviados, tuvo un nuevo y merecido premio. A la salida de otro córner, el central Gil ponía un difícilmente salvable 2-0 en el luminoso. Antes del descanso, las ganas de Chema Moreno no cristalizaron nuevamente porque sus dos remates con la testa tampoco encontraron portería.

Tras la reanudación, el conjunto de Roberto Aguirre se hundió. Los mayayos no veían el esférico y Asier Benito iba a marcar por partida doble para dar por finiquitado cualquier intento del Lealtad en su búsqueda de las tablas. El técnico asturiano realizó los dos cambios que le quedaban para ver si podían frenar a los jóvenes cachorros aunque no dio con la tecla porque sus hombres no tenían la cabeza en Lezama. Íñigo Vicente y Dopi conseguían un resultado de tenis, y hasta el capitán Undabarrena, mucho tiempo lesionado, tenía su momento de gloria y abría de penalti su cuenta goleadora en la presente temporada. Los asturianos esperaban desesperadamente el fin del partido pero éste no llegó hasta que, en la prolongación, otro que acababa de salir, y tampoco había marcado este temporada, como Baqué cerraba el luminoso.