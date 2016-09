Iván Armesto estalla contra Jorge Javier Vázquez: «Ha destrozado 'Gran Hermano'»

Tenso estreno de Jorge Javier Vázquez como maestro de ceremonias de la decimoséptima edición de 'Gran Hermano'. La salida de Mercedes Milá como presentadora del programa tras alcanzar un acuerdo con Mediaset indignó a la audiencia del 'reality', que cuestionó la elección del presentador de 'Sálvame' como su sustituto al frente del programa.

Durante la gala del jueves, quedó patente que al catalán no le habían sentado nada bien las dudas de algunos exconcursantes sobre su incorporación al programa. El presentador aprovechó para tener su particular 'vendetta' en directo. Por eso, se dirigió a Ismael Beiro, ganador de la primera edición del concurso, que llegó a afirmar que «sin Mercedes Milá 'GH' está acabado». «Das muchos ánimos. Espero que no te toque pasar por un trago como el mío», le espetó Vázquez visiblemente dolido. Y aprovechó para lanzar otra de sus pullas a otro exconcursante también presente en el plató. «Yo cada mañana me meriendo a cincuenta como tú y esto me da un poco de miedo decirlo delante de Pepe Herrero, que tiene hacia los gays animadversión especial».

Su comportamiento no sentó nada bien entre algunos exconcursantes. El gijonés Iván Armesto arremetió en su cuenta de Twitter contra el presentador. «El mamón de Jorge Javier Vázquez ha destrozado la manera de presentar 'Gran Hermano', pudiendo hacerlo fácil su mediocridad lo ha llevado a su querido 'Salvame'»