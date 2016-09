Así es Candelas, la asturiana de 'Gran Hermano 17'

La casa de 'Gran Hermano' vuelve a llenarse de vida. Telecinco abrió ayer de nuevo las puertas de Guadalix de la Sierra en el estreno de la decimoséptima edición del 'reality' más longevo de la televisión española. Diecisiete nuevos concursantes hicieron anoche entrada en el concurso, entre ellos, una asturiana.

Candelas, de 24 años, vive en Llanera y es licenciada en INEF. Se considera activa, nerviosa, exagerada y de altibajos constantes. Entra en la casa de Guadalix de la Sierra dejando fuera a su pareja, con quien lleva tres años y medio juntos. «No estamos en el mejor momento de nuestra vida… pero ahí vamos». Sin complejos, joven confesó que «espierto envidias por mi físico, no quiero decir que sea una divina pero soy guapa, me defiendo y la gente me tacha mucho por eso».

Deportista, le apasiona montar en bici y el fitness. Sueña con ser profesora de educación física en un instituto, formar una familia y ser feliz. Y es que su familia es uno de los pilares de su vida. «Somos un poco pegajosos», confesó su madre, que definió a la concursante como «muy alegre, con mucho carácter... pero muy buena».