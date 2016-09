Jennifer Aniston, sobre el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie: «Es cosa del karma»

Buddha decía que solo «aquellos que estén libres de resentimiento encontrarán la paz». No sabemos si Jennifer Aniston guarda algo de resentimiento, pero queda claro que una mezcla de satisfacción y resquemor se ha despertado en ella por el divorcio de su ex Brad Pitt y Angelina Jolie tras las declaraciones que ha hecho un amigo cercano a la actriz a US Weekly Magazine, «ella piensa que esto es cosa del karma», dice.

Y es que pocas verdades más absolutas hay que lo que reza en el refranero español «el pasado siempre vuelve». Si no, que se lo digan a Jennifer Aniston que, además de haber sido objeto de numerosos rumores de embarazo en los últimos años y tener que salir a desmentirlo en continuas ocasiones, siempre que ha habido informaciones de crisis en el matrimonio de Angelina Jolie y Brad Pitt, ella se ha visto salpicada.

Asimismo, y como no podría ser de otra forma tras el anuncio que hacía TMZ donde adelantaba que Angelina había interpuesto una demanda de divorcio a Brad Pitt, Jennifer ha sido la gran protagonista en redes sociales donde los memes, bromas y comentarios sobre cómo se debería estar sintiendo la protagonista de 'Friends' la convertían en 'trending topic' en Twitter.

Hay que recordar que Aniston y Pitt estuvieron casados entre 2000 y 2005, su separación fue muy sonada por lo mal que lo pasó Jennifer y por coincidir con la nueva relación de Brad: Angelina Jolie llegaba a su vida para quedarse. Ahora, cinco años después de que Pitt-Jolie se dieran el «sí, quiero», piensa que su ex pareja finalmente tiene su merecido. Al menos, así lo asegura una fuente con información de la actriz aseguraba al medio citado que ella dijo al enterarse: «Sí, eso es el karma». Y agrega: «Ella siempre tenía la sensación de que algo iba a pasar entre ellos con el tiempo. No sentía que era Angelina la persona que estaba destinada a estar con Brad. Sentía que Angelina era demasiado compleja para él. Es un tipo bastante simple», dijo antes de matizar que «es cierto que Jennifer se siente satisfecha por la ruptura de Brad y Angelina, pero nunca quiso esto para ellos».

Por otra parte, también se ha sabido que la actriz, que está actualmente casada con Justin Theroux, ha deseado buena suerte a Brad para el futuro y espera que sea tan «feliz» en la nueva etapa que ambos empiezan como ella actualmente.