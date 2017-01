Gran Hermano VIP: La noche más ardiente de Elettra y Daniela Blume

La edición de Gran Hermano 17 fue de las menos vistas de la historia del 'reality show' más famoso y durarero de la historia de la televisión en España. A su término llegó la versión VIP, que alcanza ya su quinta temporada, y los directivos de Telecinco se han debido de advertir a la productora que no quieren otro 'pinchazo'. La solución adoptada parece ser personajes que generen morbo y, sobre todo, dispuestos a mostrar su parte más sexual.

Si hace unos días Alonso Caparrós no dudaba en confesarle a Ivonne Reyes que de joven se masturbaba pensando en ella, ahora el testigo lo han cogido Elettra, heredera del imperio automovolísitico Lamborghini, y Daniela Blume.

Las concursantes ya habían dejado claro que ambas son bisexuales y que se atraen y, aunque la italiana creía que la española iba demasiado rápido, no ha tardado en dejarse querer. Por eso no ocultan a sus compañeros la atracción mutua que sienten. Así las cosas, las habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra se marcaron una desmotración de acrobacias de lo más sensual. En ella no faltaron abrazos, caricias y besos. Eso sí, con su compañero Sergio Ayala metido por el medio.

Como suele ocurrir entre las concursantes de Gran Hermano cuando cogen cierta confianza, Elettra tocó los pechos de Daniela y le preguntó si eran naturales o de silicona.