La vida de Charlotte Caniggia, exconcursante de 'Gran Hermano VIP', corre peligro

Charlotte Caniggia vuelve a estar en boca de todos. La exconcursante de la pasada edición de 'Gran Hermano VIP podría correr peligro. Al menos, eso es lo que considera su familia, quien ha sacado a la luz unos posibles malos tratos por parte de su novio Loan. El escándalo ya se desató hace tiempo y no da tregua. De hecho cada vez son más chats que confirman esas supuestas agresiones.

Fue el hermano de la joven argentina quien publicó una fotografía en las redes sociales en la que se ve el brazo lleno de moratones. Lo hacía acompañado de este texto: «Si aparece vuestra hermana así, y ella no quiere hacer nada al respecto, me gustaría saber como actuarían».

En el blog 'El confesionario de Kiko', de Telecinco, se cuenta que el pasado 4 de enero, la pareja vivió una desagradable situación. «Debido a las últimas noticias sobre mi hermana, quiero confirmar que ella apareció el lunes en Buenos Aires con moretones en los brazos», indicaba su hermano Alexander.

Si aparece vuestra hermana así, y ella no quiere hacer nada al respecto, me gustaría saber como actuarían. pic.twitter.com/munBzyA5ZT — ALEXANDER CANIGGIA (@alexcaniggia) 16 de febrero de 2017

Mariana Nannis, madre de Charlotte, por su parte, ha declarado a la revista Caras que su hija es víctima del síndrome de Estocolmo. «Temo por su integridad. No es la plata, son los golpes. Tengo miedo de que la mate. Un tipo que fue capaz de mostrar en televisión un test de embarazo para contar que una ex suya estaba embarazada de Matías Alé, quien atravesaba un momento tan difícil, es un hijo de puta», expresó.

De hecho, Caras ha sacado a la luz unas conversaciones de Charlotte con un amigo en las que confesaba: «Me pegó el otro día, vos no digas nada. Está loco. Por eso lo voy a dejar. No voy a permitir más violencia, antes nunca me había pegado. Pero el otro día me agarró de los pelos y me empujó. Me dijo puta. Un maltratador, lo arruinaría. Pero no vale la pena para que después se haga famoso. Es lo que el busca».