Alerta roja en 'Supervivientes' La previsión de un fuerte temporal que se acerca a la isla donde se encuentran los concursantes amenaza con la evacuación JOSEBA FIESTRAS Lunes, 16 abril 2018, 17:07

Las agitadas olas del mar ya avisaban del peligro que se cierne en torno a los concursantes de 'Supervivientes'. Lara Álvarez avisaba a los aventureros de que las previsiones no son nada halagüeñas, mientras a su espalda el océano se agitaba con fuerza. Los Cayos Cochinos están en 'alerta roja' porque un fuerte temporal de lluvia y viento amenaza el horizonte del formato, cosa que igual azuza un poco a los participantes en el show, que parece que están de vacaciones bañándose en el mar, tomando el sol y contando chistes cuando no se pelean.

La organización del reality está preocupada de que no tengan «los recursos suficientes para protegeros», avisó Sandra Barneda, que informó a los famosos de que les mandaban «un contingente para que podáis sobrellevar mejor esta situación». Impermeables y lonas extra para reforzar las cabañas eran algunos de los 'refuerzos' que les hicieron llegar en helicóptero. «No habrá evacuación si no es necesario», contaba la presentadora, que tranquilizaba a los familiares y amigos anunciando que lo tenían todo preparado por si la extracción de los concursantes fuese necesaria.

Lara Álvarez, durante la conexión en directo mediante 'Facebook live', que fue bastante complicada.

La cosa no es para bromas, ya que la propia Lara Álvarez, toda una experta en el tema, contaba que no había visto nada parecido en los cuatro años que lleva conduciendo el formato desde Honduras. Cabe recordar que este año han adelantado las fechas de emisión, con lo que se enfrentan a condiciones climatológicas diferentes. La tormenta puede duran varios días, pero los participantes «están vigilados y seguros, y podrían subir a la montaña para estar más a salvo si es necesario», explicó Barneda desde el plató madrileño, donde se encontraban como tertulianos Abrahan García e Iván González, que compitieron en 2014 y 2017, respectivamente. Ambos coincidieron en que van a sufrir de lo lindo en la isla, ya que ellos recuerdan las tempestades que les tocó vivir como los peores días de sus vidas. «Ahora es cuando se van a dar cuenta de lo dura que es la experiencia», apercibía el ganador de la edición de hace cuatro años, que recordaba que estuvo dos días sin dormir durante un aguacero, llegando incluso a desmayarse. Su compañero de plató incidió en el tema, indicando que él estuvo a punto de abandonar el concurso por este motivo.

Por lo demás, el debate sirvió para enterarnos de que Sergio sufrió una crisis de ansiedad y acabó hiperventilando, no por el clima, sino por las traiciones de su grupo; María Jesús Ruiz ha tenido que abandonar momentaneamente la isla porque debe ir a un juicio en España, así que se libra del mal tiempo; Sofía Suescun sigue discutiendo con quien se le pone por delante, sean exnovios o no; Francisco da clases sobre como «arrimar la cebolleta», ante las miradas sorprendidas de los más jóvenes; el maestro Joao se ha convertido en showman y lo mismo desfila que imita a una barracuda, solo le faltó cantar aquello de «agradecida y emocionada»; Logan parece que es todo un estratega, siempre según los colaboradores que no dejan títere sin cabeza; Fernando se despidió definitivamente de Mayte, es lo que tiene ser el primer expulsado de verdad; y Raquel Mosquera sigue a su bola, a veces suspirando y otras con la lagrimilla a flor de piel. A ver si la tormenta perfecta anima un poco más el cotarro.