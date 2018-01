La confesión de María Lapiedra La actriz es la nueva colaboradora del programa de Telecinco 'Sálvame' donde ha confesado parte de su pasado. «Lo que he hecho lo he hecho por mis hijas. Todo por ellas. He querido que vayan a las mejores escuelas y tengan los mejores vestidos» ELCOMERCIO.ES Lunes, 8 enero 2018, 23:03

El programa de Telecinco 'Sálvame' ha desvelado este lunes que María Lapiedra es la nueva colaboradora. Un mensaje que sus compañeros no han recibido muy bien. Y es que en su primer día de trabajo, María ha estallado ante las informaciones sobre un trabajo oculto y ha zanjado las dudas. «Se están diciendo tantas mentiras, todo lo que he hecho lo cuento», repondía Lapiedra. La actriz ha confesado en el programa que hacía stripteases y hablaba a través de webcam.

La nueva colaboradora del programa ha quedado inundada en lágrimas mientras se desahogaba con Jorge Javier Vázquez. «Este personaje me ha hecho sentir vacía. Era una coraza y espero poder deshacerme de él cuando vaya a 'Supervivientes». «Lo que he hecho lo he hecho por mis hijas. Todo por ellas. He querido que vayan a las mejores escuelas y tengan los mejores vestidos», afirmaba.