Carlos Lozano se entera por 'Sálvame' de que su novia ha roto con él Para sorpresa del presentador, Miriam Saavedra le ha dejado en pleno directo y contará los motivos en el 'Deluxe' EL COMERCIO Viernes, 6 abril 2018, 20:11

Tocado y hundido. Carlos Lozano ha recibido uno de los golpes más duros en pleno directo y es que se ha enterado gracias a 'Sálvame' de que su pareja, Miriam Saavedra, ha roto con él. No solo no lo sabía sino que conocerá los motivos de la ruptura cuando lo cuente en el próximo 'Deluxe'.

Fue ella quien tomó la decisión y ha querido aclarar que lo hace enamorada, pensando que Carlos es el amor de su vida. «El karma con el que él carga, su ex» ha sido el único adelanto que ha contado sobre lo que la ha llevado a cortar con el presentador de televisión. «Ella siempre ha estado ahí, no puedo estar con una persona que tiene que cargar con una mochila como esta, llega un límite», dijo. Mientras tanto, Lozano miraba las imágenes atónito.

Lo suyo fue un noviazgo de tira y afloja repleto de celos, discusiones y enfrentamientos entre los que siempre aparecía el nombre de su ex Mónica Hoyos, como un fantasma del pasado. La pareja ha atravesado numerosas crisis que les llevaron a estar algún tiempo separados, sin embargo esta parece ser la definitiva.

«He decidido romper con Carlos y zanjarlo aquí», anunciaba la modelo en Telecinco. Tras esto, 'Sálvame' explicaba que Miriam había firmado una entrevista en exclusiva este fin de semana para contar todos los detalles de esta drástica decisión. Las declaraciones de Saavedra cayeron como una auténtica bomba en plató.

«Creía que iba a recapacitar, estas cosas se arreglan en casa», expresó el colaborador visiblemente molesto. Lozano explicó que si una persona está enamorada no rompe una relación y mucho menos por la «mochila», en referencia a Mónica Hoyos. Para Carlos, esta entrevista supone un antes y un después, un punto de no retorno en su relación: «Para mí no hay posibilidad de vuelta, yo no quería romper con Miriam».

Tras enterarse de la noticia aseguró que en ningún momento él iba a participar contando su vida ante las cámaras y, según afirmó, no entiende que lo haga Miriam porque él no quería romper la relación y habían seguido hablando: «Si te viene bien para quedarte tranquila, hazlo», fue el mensaje que le mandó a su ya expareja ante las cámaras de 'Sálvame'.