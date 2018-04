Monumental bronca de Aída Nízar con un concursante de 'Gran Hermano Italia' La televisiva protagoniza un tenso enfrentamiento con el 'drag-queen' Baye Dame en 'Grande Fratello' EL COMERCIO Jueves, 26 abril 2018, 12:10

La llegada de Aída Nízar a le edición italiana de 'Gran Hermano' no está dejando indiferente a nadie. Su forma de ser ha generado un clima de tensión de lo más palpable, hasta tal punto que uno de sus compañeros, Baye Dame, conocido 'drag-queen' del país, ha protagonizado un controvertido enfrentamiento con ella, según publica 'ABC'.

Hace unos días, Aída Nízar se quejó de «la suciedad de la casa» de 'Gran Hermano', pese a los esfuerzos de sus compañeros por que ésta se mantuviese limpia. Aunque tras ello, confesó que había vomitado tres veces un día porque se «encontraba mal» y que no lo limpió. La situación indignó a sus compañeros de concurso, aunque ése no fue el detonante de su enfrentamiento con Baye.

Este miércoles, con el clima bastante tenso, los concursantes organizaron una barbacoa para comer y prepararon tiramisú, aunque con la idea de tomarlo después de cenar. Sin embargo, después de la barbacoa, Nízar quiso tomar su porción de postre, a lo que Baye se negó «porque no era el momento». Pese a ello y a la insistencia del resto de aspirantes para que la española no se tomase el postre, ésta les hizo caso omiso, lo que desató la furia de Baye.

El aspirante le pidió que dejase el postre mientras la sujetaba del brazo. «¡No me toques!», le gritaba Nízar. El comportamiento de la española terminó de alterar a Baye, que comenzó a echarle su aliento en la cara ante la sorpresa de la vallisoletana y del resto de concursantes. Finalmente, el postre cayó al suelo, lo que terminó de caldear el ambiente y algunos compañeros se unieron a Baye en su cruzada contra Nízar.

Así, varios de los concursantes de 'Gran Hermano Italia' rodearon a la televisiva, mientras Baye le gritaba en italiano. Sin embargo, la española no se arredraba. «Te llevo viendo desde el primer momento. ¡Eres un agresivo!», le espetó. «¡No te le pongas a la cara! ¡No te le tienes que poner a la cara a él!», le abroncó a Nízar otra aspirante. «¡Vete a tu casa! ¡Ridícula! ¡Bufona!», empezó a gritarla.

Tras ello, la aspirante se tapó el rostro, molesta. Inmediatamente, Baye volvió a echarla el aliento en la cara, en repetidas ocasiones, pese a los esfuerzos de sus compañeros por contenerle. Pese a todo, Nízar no perdió la calma, aunque no dejaba de decirle a su compañero que dejase de tocarla. «¡Don't touch me!», terminó espetándole en inglés, después de que no le hiciera caso ni en español ni en italiano.