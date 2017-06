«Si quieren contar con nosotros, que la alcaldesa dé la cara y lo diga a las claras»

«Está siendo duro». Así resume Javier Cortina, coordinador de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil, la situación en la que se encuentran tras el cese de su jefe honorario, Bernardo Canga, la presentación de un informe elaborado por la Policía Local en el que se les acusa de distintas irregularidades y la no renovación del convenio con el Ayuntamiento de Gijón. Para tratar de aclarar el conflicto, un grupo de voluntarios acudió ayer a la Pescadería Municipal para presentar por registro una solicitud de entrevista con la alcaldesa, Carmen Moriyón. Cortina explicó que «la reunión la pedimos con ella, porque con el concejal (Esteban Aparicio) no se puede hablar. Teníamos buena relación con él, pero todo cambió cuando comenzamos a quejarnos de la situación en la que estábamos y no hizo más que mentir y engañar en las comisiones y el Pleno».

Lo que tienen claro es que «estamos dispuestos a sentarnos y a hablar», indicó Cortina, que apuntó que entre octubre y diciembre pasado solo hicieron seis servicios. Además, cree necesario «trasladarle toda la información a la alcaldesa, porque no sabemos si la tiene o no. Pero, si quiere contar con nosotros, que dé la cara y lo diga a las claras».

Expediente sin resolver

«Queremos trasladarle toda la información, porque no sabemos si la tiene o no»

«No entendemos esta huida hacia adelante en el momento más complicado»

También llama la atención a los voluntarios de Protección Civil que todavía no se haya resuelto el expediente cuando el 31 de enero la interventora municipal pidió el informe de la Policía Local para que justificara la actividad realizada por Protección Civil y si se ajustaba al convenio con el Ayuntamiento, y que la Policía Local lo remitiera el 21 de marzo.

Los grupos de la oposición municipal quieren que esta polémica se aclare cuanto antes, máxime teniendo en cuenta la cantidad de actos que se celebran durante los meses de verano y en los que es precisa la participación de Protección Civil. Hay que tener en cuenta que en lss hogueras de San Juan ya no hubo intervención de estos voluntarios.

Si anteayer fue Ciudadanos quien solicitó una reunión urgente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Movilidad, ayer fue el concejal socialista Celso Ordiales quien hizo lo propio y recordó que en el Pleno del 17 de mayo hubo una propuesta de acuerdo y la propia alcaldesa instó al concejal Esteban Aparicio a reunirse con los grupos municipales para aclarar el tema.

«Nos deja perplejos»

«El presidente de la comisión (Aparicio) nos dijo que el planteamiento del gobierno local era remunicipalizar el servicio, pero le dijimos que antes tenía que cuantificar el coste que tendría para la ciudad. Nos lo tenía que facilitar antes de tomar la decisión», explicó Ordiales, quien calificó de «sorpresa» que se cesara al jefe de Protección Civil. «Este concejal de Seguridad Ciudadana nos deja perplejos», apuntó.

El caso es que «no sabemos cómo está el servicio de Protección Civil. Por eso, solicitamos la convocatoria de una comisión extraordinaria para que se den explicaciones», dijo el concejal socialista. Además, recordó que el acuerdo plenario indicaba que debía continuar la colaboración con la Asociación de Voluntarios de Protección Civil, así como ejecutar el presupuesto previsto para este año y que asciende a 113.000 euros.

«Surgen muchas preguntas. No entendemos esta huida hacia adelante del concejal en el momento más complicado por la actividad que hay en el verano. Máxime teniendo en cuenta que el servicio de Protección Civil es obligatorio para las ciudades con más de 20.000 habitantes», añadió Celso Ordiales.

El edil explicó que entre 1992 y 2001 este servicio fue municipal y que fue con la entrada del siglo cuando se decidió hacer un convenio con la Asociación de Voluntarios «porque daba más agilidad y se prestaba de mejor manera. Y ese modelo quedó contrastado. Dábamos un buen servicio de Protección Civil y llamaban a Gijón desde otras ciudades interesándose por él. Nosotros no cuestionamos las decisiones del equipo de gobierno, pero sí queremos que se explique, porque no tenemos servicio desde enero y ya estamos en junio».

En opinión del concejal socialista, esta polémica es un ejemplo más de que «el equipo de gobierno no gobierna, no es capaz de gestionar. Que den un paso atrás y se aparten, porque son expertos en no hacer».

Ahora, parece que todo depende de esa posible reunión entre los voluntarios y la alcaldesa.